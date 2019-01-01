"ياني" يستعد لحفله الجديد في الساحل الشمالي: سعيد في مصر
الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:44 م
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يستعد الموسيقار العالمي "yanni" لانطلاق حفله الجديد في الساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته العالمية في 2019.
ونشر "yanni" عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام مقطع فيديو للمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية للحفل، وظهر خلاله سعيدًا مستمتعًا بتواجده في مصر.
وعلَّق ياني على مقطع الفيديو قائلًا: "أوقات سعيدة فى مصر، التحضير لحفل الصيف، يانى على البحر، جمال الساحل الشمالى يبرز الأفضل لدى الجميع". اضغط
ونشر "yanni" عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام مقطع فيديو للمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية للحفل، وظهر خلاله سعيدًا مستمتعًا بتواجده في مصر.
وعلَّق ياني على مقطع الفيديو قائلًا: "أوقات سعيدة فى مصر، التحضير لحفل الصيف، يانى على البحر، جمال الساحل الشمالى يبرز الأفضل لدى الجميع". اضغط