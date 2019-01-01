قداس في كنيسة بالقدس المحتلة إحياءً لذكرى ثورة 23 يوليو

أقيم قداس داخل الأراضي الفلسطيني المحتلة، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو عام 1952، التي قادها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حسبما نشرت صحيفة "القدس" الفلسطينية.



وأقيم القداس في كنيسة القديسة "هيلانة" للأقباط الأرثوذكس داخل مدينة القدس المحتلة، بحضور لفيف من الكهنة والرهبان والراهبات وحشد من أبناء الطائفة.



وقال ألياس غطاس السرياني، خادم الكنائس المسيحية في فلسطين، إن الأرشمندريت عزاريا، الذي ترأس القداس، ألقى عظة دينية عن الأهداف التي حققتها ثورة 1952، التي وضعت مصر في مكانتها الطبيعية كقوة مركزية في العالم العربي، ولتأخذ دورها في التقدم والبناء والحرية والوحدة العربية.



ووجه عزاريا التحية إلى روح عبد الناصر، متمنيًا السلام لمصر ولكافة الدول العربية، كما دعا إلى السلام العادل في المنطقة، خاصةً فلسطين وشعبها واستعادة الحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني.