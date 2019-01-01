"الأوقاف": صكوك الأضاحي تتجاوز 26 مليون جنيه.. والقاهرة تتصدر

أعلنت وزارة الأوقاف أن صكوك الأضاحي الخاصة بالأوقاف حققت نقلة كبيرة خلال هذا الأسبوع بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه عن الأسبوع الماضي.



وقالت وزارة الأوقاف إن إجمالي مبلغ المبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 26.213.400 جنيه، وجاءت مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 3224 صكًّا، بإجمالي 5.803.200 جنيه.



وقدم القطاع الديني بوزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع، الشكر لمديرية أوقاف القاهرة والقائمين على مشروع صكوك الأضاحي بها لإخلاصهم في العمل وتحقيقهم طفرة في مبيعات صكوك الأضاحي خلال الـ 48 ساعة الماضية.



وننشر بيانًا بما تم تحصيله من صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية:

