ضبط 320 قضية متنوعة في حملات لشرطة المسطحات المائية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى حملات موسعة، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية في مختلف المحافظات وأجهزة البحث الجنائي، خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (320) قضية متنوعة.



تم تحرير المحاضر اللغزمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.