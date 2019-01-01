الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

ضبط 320 قضية متنوعة في حملات لشرطة المسطحات المائية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:34 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
طباعة
ads
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى حملات موسعة، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية في مختلف المحافظات وأجهزة البحث الجنائي، خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (320) قضية متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللغزمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

منذ حوالي 3 ساعات

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

منذ أقل من ساعة

"حريات الصحفيين": اعتداء يسرا وإلهام شاهين على صحفية الدستور "جريمة"

ads

الصور

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

ads

الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

ستوديو

البدري عن تدريب الزمالك: "أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة"

"العنكبوت".. السقا يظهر بـ"لوك" فيلمه الجديد في عزاء والدة يسرا

توفيق عكاشة: الجنيه المصري كان مدعومًا من الدولة (فيديو)

"العجز" يظهر على ميرفت أمين في عزاء والدة يسرا (صور)

ads

رياضة

حسام البدري يصدر بيانًا بشأن تدريب الزمالك

دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز

بسبب رونالدو.. يوفنتوس يغضب جماهير كورية الجنوبية

برشلونة يبعث رسالة إلى ميسي

الرئيس نيوز

أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

ترامب: سنتخذ «إجراء مضادا كبيرا» بحق فرنسا لفرضها ضرائب على شركات الإنترنت الأمريكية

العثور على جثة داخل فيلا مملوكة لأسرة اللاعب محمد النني

أول رد من محرز على مصافحة "مدبولي": "لم أكن أعرف أنه رئيس الوزراء.. وأحب الشعب المصري"

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

بالصور.. تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بسوهاج

صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الوادي

"التعليم": انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد

أسيوط .. طلاب ومدربى مدارس التعليم الفني يشاركون بتطوير حديقة الإيمان

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

خبيئة نجيب.. خطابات أديب نوبل مع دور نشر عربية وأجنبية

الرقابة على المصنفات يحرر 14 محضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص

مصر تشارك مع 33 دولة في مهرجان "أطفال السلام" الدولي بالمغرب

"ولاد البلد" يبدأ المواجهة من سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك