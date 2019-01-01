السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

343 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم

السبت 27/يوليه/2019 - 03:37 ص
343 دولارًا.. سعر
343 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم
طباعة
ads
سجل سعر خردة الحديد، اليوم السبت، 343 دولارًا للطن في الأسواق العالمية الحرة، حيث تدخل الخردة في الصناعات المعدينة التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة خالد جلال لـ"الأهلى" فى مباراة القمة

منذ ثلث ساعة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

منذ حوالي 10 ساعات

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

ستوديو

أديب عما حدث في جنازة فاروق الفيشاوي: "الإخوان علمونا قلة الأدب"

تعرف على موقف خماسي الأهلي المعارين للجونة (فيديو)

توفيق عكاشة: الدعم السبب الرئيسي في تراجع التعليم والصحة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف عن التعاقد مع حارس الزمالك (فيديو)

ads

رياضة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

مونشنجلادباخ الألمانى يبدأ خطوات ضم بن سبعينى

سان جيرمان يُدشن جسرًا للتواصل مع نيمار

سارى يرفض تقييم كريستيانو رونالدو: كان مجهدًا

الرئيس نيوز

تفاصيل جولة "عبد العال" الإفريقية الناجحة

لقطات نادرة للحظات الأولى بعد تأميم قناة السويس

أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

ترامب: سنتخذ «إجراء مضادا كبيرا» بحق فرنسا لفرضها ضرائب على شركات الإنترنت الأمريكية

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

ننشر شروط دخول امتحان "سمر كورس" بجامعة الأزهر

بالصور.. تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بسوهاج

صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الوادي

"التعليم": انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

احتفالية بذكرى ثورة 23 يوليو بثقافة الوادى الجديد

ورش فنية متنوعة فى استقبال أطفال النوبة بقصور الثقافة.. صور

يوم ترفيهى للأطفال احتفالا بثورة يوليو بثقافة أسيوط

لقاءات شعرية وورش فنية بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك