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عالم

المحكمة الدستورية في تركيا تقر بانتهاك حقوق أكاديميين‎

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن المحكمة الدستورية في تركيا خلصت، اليوم الجمعة، إلى أن الحكم الذي صدر بحق تسعة أكاديميين؛ لتوقيعهم على خطاب في 2016 يطالب بإنهاء الصراع في جنوب شرق البلاد، يشكل انتهاكًا لحقوقهم.

ويواجه الأكاديميون اتهامات بنشر دعاية إرهابية لتوقيعهم على خطاب مفتوح بعنوان ”لن نكون طرفًا في تلك الجريمة“، نشر في يناير 2016 بعد أشهر من القتال بين الدولة وعناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور، بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام في 2015.

وبعد انتهاء وقف إطلاق النار فرضت الحكومة التركية حظرًا للتجول في مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد، وتعرضت مناطق تقطنها أغلبية كردية للقصف بالأسلحة الثقيلة.
وقدم الأكاديميون التسعة التماسًا للمحكمة الدستورية في تركيا، وقالت وكالة الأناضول إن ثمانية من أعضاء المحكمة خلصوا إلى أن حقوقهم لم تنتهك، بينما قبل تسعة أعضاء التماسهم.

وأحكام الدستورية العليا ملزمة، وقد تؤدي لتبرئة من لا يزالون يحاكمون ولإلزام محاكم الاستئناف بإسقاط الأحكام التي صدرت بحق من أدينوا.

ووقع على الخطاب 1128 أكاديميًا بارزًا من مجموعة تطلق على نفسها اسم ”أكاديميون من أجل السلام“، وقالوا فيه: إن ”تركيا تحكم على سكان بلدات ومدن الجنوب الشرقي بالجوع بسبب فرض حظر التجول ودعوا إلى الحوار مع الحركة السياسية الكردية“.

وتقول الحكومة: إن ”الإجراءات التي اتخذتها ضرورية للقضاء على مسلحين أكراد حفروا خنادق وزرعوا متفجرات في المنطقة“.
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