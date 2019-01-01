ترامب: النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2019 لم يكن سيئًا

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة، الجمعة، إن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2019، الذي تباطأ دون المتوقع "لم يكن سيئًا بالنظر إلى الحمل الثقيل جدًا لمرساة مجلس الاحتياطي الاتحادي الملتفة حول أعناقنا".



وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من 2019؛ حيث قلص ارتفاع إنفاق المستهلكين؛ إثر بعض الانخفاض الناتج عن هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات، مما قد يسهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد.



وقالت الحكومة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 2.1% في الربع الثاني من 2019.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% في الربع الثاني من 2019.



ومن المرجح ألا يمنع التقرير المتفائل نسبيًا الصادر عن وزارة التجارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء المقبل، لأول مرة خلال 10 سنوات، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة في التوقعات الاقتصادية، لا سيما نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.