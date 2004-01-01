برشلونة يبعث رسالة إلى ميسي

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، إن مسألة تجديد عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة الإسباني، طرحت على طاولة المسؤولين في العملاق الكتالوني.



وتتطلع إدارة النادي إلى تجديد عقد البرغوث (32 عاما) والاحتفاظ به داخل أسوار "كامب نو"، وفقا للصحف الإسبانية، التي كشفت عن إرسال الإدارة لـ"رسالة ضمنية" إلى النجم الأرجنتيني.



وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه في أي وقت يرغب فيه ميسي في تجديد عقده، يستطيع التواصل مباشرة مع إدارة البلوجرانا في هذا الأمر.



ويرتبط ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، بالتساوي مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعقد مع برشلونة حتى عام 2021.

ويتضمن عقد ميسي فقرة تجيز تمديده لعام آخر حتى العام 2022، لكن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يحرص كل الحرص على التوصل بصورة كاملة إلى اتفاق جديد لإبقائه في صفوف الفريق لمدة 4 سنوات أخرى، أي عندما يبلغ سن الـ36.



وسيكون هذا هو العقد العاشر الذي يوقعه الأرجنتيني مع "البارسا" منذ أول عقد دخل بموجبه "كامب نو" كلاعب محترف في العام 2004.