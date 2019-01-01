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سياسي

"مستقبل وطن" بالبحيرة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات فى رشيد

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:10 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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قام حزب مستقبل وطن، أمانة مركز رشيد بتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وطلاب الشهادة الإعدادية، هذا بالإضافة إلى مديري المدارس وبعض وكلائها داخل مركز رشيد، وذلك فى إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن من المشاركة المجتمعية والدور الحيوي الفعال والملموس على أرض الواقع داخل مركز ومدينة رشيد بالبحيرة.

وحضر التكريم النائب محمد عبد الله زين الدين والنائب عصام القاضي والمحاسب محمد وجيه خالد أمين تنظيم المحافظة وسامح شاور الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمركز رشيد وأشرف شاور أمين العضوية وتكنولوجيا المعلومات لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة.

بدأ حفل التكريم بتلاوة للقرآن الكريم تلاها كلمة سامح شاور أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز رشيد أوضح من خلالها في دعوة التفوق والاجتهاد دائمًا أن النجاح ليس أمر صعب لكن الأصعب هو الحفاظ عليه والمثابرة والصبر للوصول إلى الأهداف والغايات، مُباركًا لكل الطلاب المتفوقين داعيًا إياهم إلى العمل والتقدم دومًا إلى الأمام.

من جانبه أشاد محمد وجيه خالد أمين التنظيم بمحافظة البحيرة لحزب مستقبل وطن بالدور الذي يلعبه حزب مستقبل وطن داخل مركز رشيد مُهنئًا الطلاب المتفوقين، مُناشدًا إياهم بتحدي الصعوبات رغم كل الضغوط والسير في طريق النجاح والتفوق دائمًا، قائلا أن الهدف الأسمى هو ما بعد المرحلة الجامعية وليس شرط أن يكون الحصول على الكلية هو مقياس للنجاح أو الفشل داعيهم للجد والاجتهاد دائمًا.
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