"مستقبل وطن" يكرم أوائل الثانوية والإعدادية والدبلومات بأسوان

كرم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة أسوان، أوائل الشهادة الثانوية العامة بأقسامها والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية وقيادات التربية والتعليم فى احتفالية فنية كبرى تحت اشراف النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة.



كما نظمت أمانة العلاقات العامة الاحتفالية، وبمشاركة وحضور لأمانات التنظيم والمجالس المحلية والعمال والشباب والمرأة والإعلام والعضوية وذوى الإعاقة وأمانات المراكز والأقسام حضر الاحتفالية رئيس مدينة أسوان ووكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية.

