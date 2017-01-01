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سياسي

"الصحفيين" تدين اعتداء يسرا وإلهام شاهين على محررة "الدستور"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:03 م
الحسين عبيد
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استنكر جمال عبد الرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، محاولة الاعتداء التى تعرضت لها الزميلة رضوى عبد الغني محررة جريدة "الدستور" من قبل الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرا، خلال تغطيتها عزاء والدة الأخيرة بمسجد عمر مكرم.

وأكد عبد الرحيم أن مثل هذه المحاولات الهمجية غير مقبولة ويعاقب عليها القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي كفل للصحفي حماية قانونية أثناء ممارسة مهامه ونقل الحقائق إلى القارئ، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع غير مقبولة وتقع فى إطار "الهمجية".

وشدد وكيل نقابة الصحفيين على أن النقابة ستتصدى بشتى الوسائل والإجراءات القانونية ضد هذه الظاهرة التى أصبحت تتكرر بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القانون حدد عقوبة الغرامة والحبس ضد أي معتدي على صحفي أثناء تأديه مهامه.

كانت الزميلة رضوى عبدالغني محررة جريدة "الدستور" قد فوجئت خلال تغطيتها مراسم العزاء بإقدام الفنانة يسرا نحوها وسؤالها عن تحقيق الشخصية، وبمجرد إفصاحها عن هويتها الصحفية انفعلت عليها ووجهت لها عبارات الاستهجان اعتراضا منها على التغطية الصحفية، وهو ما فعلته أيضا الفنانة إلهام شاهين وبعض صديقاتها اللاتي توجهن إلى المحررة ودفعنها إلى خارج قاعة العزاء، مطالبات الأمن بطردها بعيدا عن محيط المسجد تماما.
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