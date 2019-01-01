الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

عبدالعال يعود إلى القاهرة مختتما جولة إفريقية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
عاد إلى القاهرة اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له ؛ مختتما جولة إفريقية شملت كينيا ورواندا.

وأجرى رئيس مجلس النواب - خلال زيارته إلى كينيا- مباحثات مع كل من رئيسي الجمعية الوطنية الكينية ومجلس الشيوخ الكيني وزعيم الأغلبية بالجمعية الوطنية الكينية.
وخلال زيارته إلى رواندا، أجرى مباحثات مع كل من رئيس مجلس النواب الرواندي ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء بالإنابة عن رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي الذي كان متواجدًا خارج البلاد خلال فترة الزيارة، كما التقى في ختام زيارته مع رئيس مجلس تنمية رواندا.
استهدفت جولة الدكتور علي عبدالعال تعزيز العلاقات المصرية مع كينيا ورواندا خاصة على المستوى البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وبعض القضايا على مستوى القارة الإفريقية.
وقوبل وفد مجلس النواب خلال الجولة الإفريقية بحفاوة بالغة من جانب المسئولين من كينيا ورواندا؛ عكست تقديرهم لمصر وقيادتها السياسية.
وأشادوا- خلال لقاءاتهم- مع الدكتور عبدالعال بالتجربة البرلمانية والدور المصري القوي على مستوى القارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وأكدوا تقديرهم الشديد للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

منذ يوم

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

منذ ساعتين و 19 دقيقة

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

منذ يوم

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية

ads

الصور

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

ads

الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

ستوديو

البدري عن تدريب الزمالك: "أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة"

"العنكبوت".. السقا يظهر بـ"لوك" فيلمه الجديد في عزاء والدة يسرا

توفيق عكاشة: الجنيه المصري كان مدعومًا من الدولة (فيديو)

"العجز" يظهر على ميرفت أمين في عزاء والدة يسرا (صور)

ads

رياضة

حسام البدري يصدر بيانًا بشأن تدريب الزمالك

دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز

بسبب رونالدو.. يوفنتوس يغضب جماهير كورية الجنوبية

برشلونة يبعث رسالة إلى ميسي

الرئيس نيوز

أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

ترامب: سنتخذ «إجراء مضادا كبيرا» بحق فرنسا لفرضها ضرائب على شركات الإنترنت الأمريكية

العثور على جثة داخل فيلا مملوكة لأسرة اللاعب محمد النني

أول رد من محرز على مصافحة "مدبولي": "لم أكن أعرف أنه رئيس الوزراء.. وأحب الشعب المصري"

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

بالصور.. تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بسوهاج

صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الوادي

"التعليم": انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد

أسيوط .. طلاب ومدربى مدارس التعليم الفني يشاركون بتطوير حديقة الإيمان

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

خبيئة نجيب.. خطابات أديب نوبل مع دور نشر عربية وأجنبية

الرقابة على المصنفات يحرر 14 محضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص

مصر تشارك مع 33 دولة في مهرجان "أطفال السلام" الدولي بالمغرب

"ولاد البلد" يبدأ المواجهة من سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك