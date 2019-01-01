ضبط 5546 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملات موسعة فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية في مختلف المحافظات وأجهزة البحث الجنائي، خلال 24 ساعة عن ضبط (5546) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.



تم تحرير المحاضر اللغزمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.