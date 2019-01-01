خان.. احتفاء خاص بذكرى الحريف الأخير

سعيد شيمى: عمل رغم «صمامات القلب» حفاظًا على مصدر دخله الوحيد

«سينما محمد خان» الحقيقية بدأت بـ«الحريف» و«اتخانق بالإيد» مع أحمد زكى فى «أحلام هند وكاميليا»

اتبع قواعد صارمة مع نجوم الصف الأول.. ورأى أن المخرج المحترم ينفذ ما يراه فقط

لا يزال هناك نوع من الاستسهال فى إنتاج أفلام ضعيفة المستوى اعتمادًا على مقولة هذا هو المطلوب وهى مقولة باطلة، وفى رأيى محدودة جدًا.

هناك مخرجون على أعلى مستوى فنى يجلسون فى منازلهم ويتوارون فى الظل، لأنهم شعروا بأن الساحة لم تعد تتسع لفنهم.

كم ستكون السينما ثرية لو احتضنت جميع الأجيال لأن هذا سيسمح بإنتاج وتقديم أفلام برؤى مختلفة ومتنوعة، ولكن الموجود الآن هو سينما الـ«تيك أواى».

حينما سادت فى السبعينيات سينما المقاولات كنت ألوم الأجيال الشابة التى لم تقتحم هذه السينما لتطوعها لصالحها بدلًا من التعالى عليها.





كما جمع الوالدان «حسن خان»، تاجر الشاى الباكستانى الذى يعيش فى مصر، وصديقه المقرب الطبيب «سعيد شيمى»، حب السينما ومشاهدة الأفلام فى دور العرض، انتقل الأمر ذاته إلى ابنيهما الصديقين أيضًا، المصور السينمائى الكبير محمد سعيد شيمى، وصديقه مبدع الإخراج المتفرد محمد حسن خان، وذلك منذ الطفولة.

ورغم افتراق الصديقين، بعد فترة وجيزة من ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، بسفر «خان» مع والده إلى لندن، ظلا يتبادلان الرسائل فيما بينهما، عبر الخطابات وشرائط الكاسيت، التى دارت بالطبع حول عشقهما الأزلى «السينما»، وهو العشق الذى جسداه بدخول «شيمى» معهد السينما فى مصر، وبدأ «خان» فى دراسة «الفن السابع» داخل «عاصمة الضباب» لندن، لتبدأ بعدها رحلة ومشوار أهم رفيقين فى تاريخ السينما المصرية.

أمس الجمعة، حلت الذكرى الثالثة لرحيل المخرج الكبير محمد خان، فى ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وبهذه المناسبة نسترجع مع صديق عمره سعيد شيمى، مشاهد من حياتهما، وأسرارًا عن أعمالهما، التى تتصدر مكانة مميزة بين الأفضل فى تاريخ سينما مصر.







■ كيف بدأت علاقتك بمحمد خان؟

- علاقتى بصديقى محمد خان بدأت منذ الطفولة، فوالدانا صديقان وكأنهما من عائلة واحدة، ووالده «عم حسن» كان يستورد الشاى من باكستان وسيلان، وكان رئيس الجالية الباكستانية فى مصر آنذاك، وأتذكر أن مكتبه كان فى نفس العمارة التى فيها عيادة والدى الطبيب، ومن هنا زادت صداقتنا وعلاقتنا.

وكان للسينما دور فى هذه العلاقة، فوالدانا جمعهما حب السينما، وكنا دائمًا ما نذهب معهما لمشاهدة الأفلام فى دور العرض، ومن هنا بدأت السينما تستهوينا، خاصة أفلام «الأكشن».

فكنا نذهب إلى غرفتى أو غرفته ونقلد مشاهدها، كأن نتخيل «الدولاب» الجبل الذى ظهر فى الفيلم، فنصعد فوقه ونقفز منه مقلدين ما شاهدناه قبل قليل، وهى الهواية التى ظلت معنا حتى تزوجت، وسافر هو وعائلته إلى لندن ثم عاد إلى مصر فى العام ١٩٧٧.

وإلى جانب تقليد الأفلام، دخلت السينما مرحلة جديدة فى حياتنا أثناء الدراسة، بأن بدأنا فى المدرسة نكتب موضوعات عن الأفلام ونقيّم جودتها وأداء الممثلين فيها.

■ هل صحيح أن تلك المرحلة فى حياة «خان» شهدت تأليفه عدة قصص؟

- نعم، فى مرحلة الصبا بدأت تظهر عنده موهبة وملكة التأليف والكتابة، فكان يكتب القصص فى «كشكول» ثم يأتى إلى بيتنا، حيث نستمع إليها أنا وشقيقتى ونشجعه على تأليف المزيد.

■ ماذا عن قصة سفره إلى لندن؟

- فى إحدى السنوات التى تلت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، منعت الدولة الاستيراد وتولت هى تلك المهمة، وكما قلت سابقًا كان والد «خان» يعمل فى استيراد وبيع الشاى، فاضطر إلى السفر، ولأن جنسيته باكستانية تتبع دول «الكومنولث» قرر السفر إلى لندن، لأنه لم يعد له عمل هنا فى مصر.

وفى لندن بدأ محمد خان فى الاحتكاك بالسينما وتقنياتها وتطوراتها بشكل أكبر، وكتب لى فى العام ١٩٦٠ أنه يرغب فى أن يصبح مخرجًا سينمائيًا، وأنه شاهد فى دور العرض الإنجليزية «سينما جديدة عليه»، قاصدًا أفلامًا من أمريكا اللاتينية والدول الإسكندنافية، وغيرها. وزادت ميولى السينمائية أنا الآخر، وفى نفس العام الذى سافر فيه «خان» فكرت فى دراسة التصوير، ودخلت معهد السينما لدراسة هذا المجال بالفعل، فى حين بدأ هو فى دراسة الإخراج، وأتذكر أننى قدمت ٣ مرات فى المعهد ولم يتم قبولى، على الرغم من تفوقى فى كلية الآداب، وحصولى على راتب يبلغ ١٢.٥ جنيه منها.

■ متى عاد إلى مصر، وكيف كانت الظروف وقتها؟

- فى العام ١٩٦٣، دخل القطاع العام فى صناعة السينما داخل مصر، وبدأ صلاح أبوسيف فى البحث عن شباب للشركة التى أسسها القطاع العام لهذا الغرض باسم «فيلمونتاج»، فاتصلت بـ«خان» وأخبرته بتلك التطورات، فراسل الشركة وقبلته للعمل فيها، وتحديدًا فى «لجنة القراءة» المسئولة عن إجازة أو رفض السيناريوهات المقدمة إليها، وضمت بجانبه كلًا من رأفت الميهى ومصطفى محرم وأحمد راشد وفاروق سعيد.

وبعد ٨ أشهر، تعرض والده لأزمة قلبية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى، ولأن «محمد» هو الابن الوحيد لـ«حسن خان» سافر إلى لندن مجددًا للاطمئنان على والده، وبعد أن تخطى الوالد تلك الأزمة الصحية عاد محمد خان إلى مصر، لكنه فوجئ بصدور قانون ينص على ضرورة أن يكون الأجنبى الموجود فى «لجنة القراءة» خبيرًا، ولم يكن «خان»- الذى يحمل الجنسية الباكستانية- خبيرًا فى ذلك الوقت.

■ ما الذى حدث بعد ذلك القرار؟

- صلاح أبوسيف اقترح عليه أن يذهب إلى لبنان، حيث تعتزم مجموعة شباب هناك إقامة دور سينما، ومنحه «خطاب توصية» موجهًا لكل من إيميل بحرى وفاروق عجرمة، فذهب بالفعل إلى بيروت، لكنه عانى الأمرين، وتعرض للعديد من الأمور العصيبة وجاع أيامًا وليالى، فأرسل إليه والده خطابًا وتذكرة سفر فرجع إلى لندن.

■ عاد خان إلى مصر مرة أخرى فى أوائل السبعينيات.. ما الذى تتذكره بشأن ذلك؟

- بالفعل، كانت لدى «خان» رغبة قوية فى العودة إلى مصر، حتى تحقق له ما أراد فى العام ١٩٧٢، وحينها بدأنا أول تجربة سينمائية مشتركة بيننا كمصور ومخرج، وكانت باسم «الهرم»، تلتها تجربة ثانية باسم «البطيخة»، وكلتاها من أفكار «خان». ونجح فيلم «البطيخة» بشكل كبير، وعرف الجميع أن هناك مخرجًا يمتلك رؤية حقيقية.

بعدها انتهت إجازة محمد خان فى مصر واضطر للسفر مرة أخرى إلى لندن، ومن هناك راسلنى يسألنى عن الوضع فى مصر، فقلت له: «إحنا خريجى معهد السينما مش لاقيين شغل»، فوقتها كانت الدنيا مغلقة تمامًا فى وجوهنا، ما دفعنا إلى تأسيس «جماعة السينما الجديدة» لنحاول التعامل مع هذا الوضع الصعب، وكان السينمائيون الكبار ينظرون لنا نظرة «أننا مجرد عيال».

ووقتها ألف محمد خان كتاب «مقدمة إلى السينما المصرية»، وهو الكتاب الوحيد فى المجال خلال هذه الفترة، وتحديدًا فى العام ١٩٦٩، وكان يرسل لى خطابات وشرائط كاسيت يحكى فيها عن معاناته، وعن أفلام يشاهدها، وكان من الممكن أن يرسل لى ٣ أو ٤ خطابات فى نفس اليوم.

■ هل استمر فى لندن أم عاد إلى مصر مجددًا؟

- المونتيرة نادية شكرى سافرت إلى لندن فى ذلك التوقيت وقابلت «خان» وقالت له: «أنت مكانك فى القاهرة وليس هنا»، فأرسل لى معها شريط كاسيت مسجلًا بصوته يستشيرنى فى العودة فقلت له: «لا أضمن لك أى شىء حال عودتك»، لكنه لم يسمع كلامى وعاد إلى القاهرة.

وبدأ فى محاولة صناعة فيلم باسم «قميص حرير»، وكان يملك مالًا لشراء ١٠ علب خام، فيما يحتاج الفيلم إلى ٨٠ علبة أو أكثر، وذهب لأصدقائه ومن بينهم رأفت الميهى، وأخبر الأخير بقصة وسيناريو الفيلم، فرد بأنه مشغول، ونصحه بأن يقدم فيلمًا تجاريًا، وذلك فى العام ١٩٧٧.

■ فى تلك الفترة قدم رائعة نور الشريف «ضربة شمس».. هل تتذكر تفاصيلها؟

- من ضمن أفكار «خان» قصة كتبها بعنوان «شمس»، فاخترتها وقلت له: «سننفذها»، وبالفعل وافق وذهبنا إلى كاتب سيناريو جديد وقتها، هو فايز غالى، وكان بترشيح من رأفت الميهى، وكتب السيناريو بالفعل. كان ينقصنا النجم، لأن أى منتج لن يدفع مليمًا أو يقرأ السيناريو قبل أن يعرف من هو النجم الذى سيمثل العمل، وبعد تفكير اهتدينا إلى نور الشريف، الذى كان قدم وقتها فيلم «دائرة الانتقام» مع سمير سيف، وبالفعل تواصلنا مع مكتبه وحددنا موعدًا لمقابلته.

■ كيف كان لقاؤكما مع نور الشريف؟

- ذهبنا إلى «نور» وتحدث معه محمد خان فى السينما واختاره لدور البطولة فى فيلم جديد، فقال له: «اترك لى السيناريو وسأرد عليك»... وقتها كانت هناك أزمة تليفونات فى مصر، ولا نملك أى وسيلة اتصال فى بيوتنا، فاقترحت على «خان» أن نذهب إلى بيت جدى فى عابدين، حيث يملك هاتفًا كنا أعطينا رقمه لمكتب «نور».

انتظرنا فى بيت جدى ٤ أيام بجوار الهاتف حتى اتصل نور الشريف أخيرًا وطلب مقابلتنا، وتوجهنا إليه فأخبرنا بأن السيناريو أعجبه جدًا، لكنه سألنا: «كيف سنصور هذا السيناريو وكل أحداثه تدور فى الشارع؟ ومن سيكون المنتج؟» فقلنا له بصوت واحد: «إحنا»، فسكت ثم قال: «هل لديكما مانع أن أنتج أنا الفيلم»، وهو ما تم بالفعل ليخرج فيلم «ضربة شمس» فى النهاية.

وبعد انتهاء عرض الفيلم ونجاحه بصورة لافتة، حصلت بسببه على جائزة فى التصوير، و«نور» على جائزة فى الإنتاج، و«خان» على جائزة الإخراج.

■ متى كانت البداية الحقيقية لـ«خان»؟

- صُنف محمد خان على أنه مخرج «أكشن» فى بدايته، فأخرج بعدها فيلم «الرغبة» مع مديحة كامل ونور الشريف، وهذه الفترة اضطر فيها بالفعل إلى إخراج كثير من هذه الأفلام التجارية، وفى رأيى «سينما محمد خان» بدأت منذ فيلم «الحريف»، الذى تضمن «السينما التى أحبها».

■ كيف كان انفصالك عن «خان» كثنائى سينمائى فى التصوير والإخراج؟

- اعتذرت لرأفت الميهى عن عدم تصوير فيلم «عيون لا تنام»، لأن «خان» قال لى: «كيف ستتركنى والفيلم الذى سأخرجه يدور كله فى الشارع؟... أحتاجك إلى جوارى بشدة»، فخرجت وقتها أقاويل من نوعية: «خان وشيمى لن يتركا بعضهما»، و«شيمى سيرفض العمل مع أى مخرج غير خان»، فاقترحت عليه أن نفترق، ويشق كل منا طريقه بعيدًا عن الآخر، لأن كلًا منا وقف على قدميه بالفعل.

■ بذكر «الحريف».. لماذا ترك «خان» أحمد زكى واستعان بالزعيم عادل إمام؟

- حكمت محمد خان قواعد صارمة حتى مع نجوم الصف الأول، لأنه كان يرى أن المخرج المحترم هو من ينفذ ما يراه.. أنا عملت مع نحو ٤٠ مخرجًا منهم «خان» وعاطف الطيب وعلى عبدالخالق وأشرف فهمى، ولم أجد ممثلًا يمكنه فرض رأى عليهم. ولهذا السبب تخلى «خان» عن أحمد زكى فى فيلم «الحريف»، بعد أن أصر الأخير على حلاقة شعره «زيرو»، على الرغم من طلبه منه ترك شعره وإطلاق شاربه، كما وقعت بينهما خلافات فى فيلم «أحلام هند وكاميليا»، وكلاهما تمسك برأيه، حتى حدثت مشادة بالأيدى بينهما فى الشارع، وهو ما دفع محمد خان لعدم الاستعانة به بعد ذلك، واستبداله بكثيرين منهم محمود حميدة وغيره.

■ كيف تصف «سينما خان» من واقع تعاملك معه؟

- محمد خان فتح طريقًا جديدًا للسينما المصرية، موضوعاتها اقتربت جدًا من الناس، و«التكنيك» الخاص بها خلق فرعًا جديدًا للشباب، فضلًا عن اهتمامه بالمرأة بعدما أحس أنها مظلومة فى الشرق.

■ هل معاناة «خان» انعكست عليه فأصبح يتعامل بشكل جيد مع الشباب؟

- نعم.. لذا ظهر على يديه كثير من المخرجين، وكان يدفع بكل من يراهم يحبون السينما، مثل مجدى أحمد على وشريف عرفة، وغيرهما من الذين كانوا يأتون إليه ويعملون معه كمساعدين، ونفس الأمر بالنسبة للمصورين.

■ لماذا لم يتوقف عن الإخراج حتى بعد إجرائه عمليات جراحية فى قلبه؟

- رغم أنه تعب و«ركب صمامات» فى ٢٠٠٨، كان يعلم بضرورة الاستمرار فى عمله لعدم وجود مصدر دخل آخر أمامه، وأذكر أننى تحدثت معه عن هذا الأمر على مقهى، فقال لى: «سأعمل حتى آخر لحظة فى عمرى».

■ ما الفيلم الذى رغب فى تنفيذه ولم يسعفه القدر؟

- كان يجهز فيلمًا مع مصطفى محرم بعنوان «المسطول والقنبلة»، وقبل أن يموت بعام أو أكثر بشهور سألنى عن خطاباتنا، فأحضرت الخطابات التى كنا نرسلها إلى بعضنا البعض طوال ١٩ عامًا، وأمسك بها، ثم تحدث مع صديقنا محمود عبدالشكور عن إمكانية نشرها.

لكن تدهورت صحته، ووقع فى إحدى المرات وتعرض لكسر فى الحوض، أثناء إفطاره فى رمضان عند ابنته المخرجة «نادين»، وأخذته وقتها و«قعدنا نلف» بالسيارة، لكن تضاعف التعب فى الأيام التالية، وكنت أزوره يوميًا.

■ كيف كانت أيامه الأخيرة تلك؟

دائمًا ما كان يقولى لى: «أنا بروح يا سعيد»، فأسأله عما به فيرد: «بأحس السما بتضلم شوية وترجع تانى»، وذلك قبل موته بيومين أو ٣، فعرفت منها أنه سيموت، وكان هذا يقلقنى جدًا، وبالفعل مات بعدها بـ٣ أيام.

والوفاة حدثت فجرًا، يومها كانت زوجته وسام سليمان وابناه «حسن» و«نادين» معه، وأنا كنت غادرت قبلها، وقبل أن أغادر قلت لزوجته: «خان فى حالة سيئة جدًا»، فتلفت إليها وتمتم بكلمات، فسألتها عليها فرفضت أن تخبرنى بها، فغادرت، وبعد وفاته قلت لها: «ماذا كان يقول قبل أن أغادر؟» فقالت: «لقد ودعك قائلًا مع السلامة يا سعيد».

