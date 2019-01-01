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رياضة

جوارديولا: فيل فودين أفضل موهبة كروية شاهدتها على الإطلاق

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:22 م
جوارديولا
جوارديولا
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أكد المدير الفني لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، أن لاعب خط الوسط فيل فودين هو أفضل موهبة شاهدها في مسيرته التدريبية بعالم كرة القدم، وذلك في تصريحات قبيل مواجهة غد السبت أمام "يوكوهاما مارينوس" الياباني في ختام جولة السيتي الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.
وقال جوارديولا، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الجمعة، إن "فيل هو أكثر لاعب موهوب شاهدته على مر مسيرتي في كرة القدم سواء كلاعب أو مدرب".
وأضاف المدرب الإسباني "لقد قلت ذلك أكثر من مرة في المؤتمرات الصحفية لكن ليس أمامه مباشرة. إنه يمتلك كل شيء لكي يصبح واحدا من أفضل اللاعبين، وليس في إنجلترا فقط".
وتابع "لكن مشكلته هي أن مدربه لا يضعه أحيانا ضمن التشكيل الأساسي، لذلك آمل بأن يكون قادرا على التطور في المستقبل. هو يستحق لعب كل الدقائق لكنه يجد منافسة قوية من منافسيه".
يذكر أن مباراة "يوكوهاما مارينوس" الياباني هي آخر لقاء في فترة إعداد لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الجديد قبيل مواجهة الدرع الخيرية أمام ليفربول في 4 أغسطس المقبل، ومن ثم انطلاقة الموسم في التاسع من نفس الشهر.
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