إيطاليا تمنع سفينة تحمل على متنها 135 مهاجرا من الرسو بالبلاد

رفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الجمعة السماح لسفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي على متنها 135 مهاجرا بالرسو حتى توافق الدول الأوروبية على استقبال المهاجرين.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن السفينة أنقذت المهاجرين أمس الخميس من قاربين قبالة مالطا إلا أنها انتظرت الأوامر بشأن الوجهة التي ستأخذهم إليها.

وأوضحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم أن روما طالبت بروكسل بتنسيق إعادة توزيع المهاجرين بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيما أكد سالفيني إنه لن يسمح للسفن بالرسو إلا بعد أن تلزم أوروبا نفسها بقبول جميع المهاجرين على متنها.

يذكر أن سالفيني نائب رئيس الوزراء منع في أغسطس الماضي سفينة مماثلة على متنها 150 شخصا من الرسو لمدة خمسة أيام حتى وافقت ألبانيا وأيرلندا والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية على تسلم مسؤولية المهاجرين. ويستمد سالفيني مصداقيته السياسية من وعوده بوقف تدفق المهاجرين إلا أن الانتقادات طالته لإغلاقه مواني البلاد أمام سفن الإنقاذ الخيرية.