العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

عثر والد الكابتن محمد الننى على جثة لأحد الأشخاص متحللة داخل فيلا بدائرة أول بمدينة المحلة الكبرى.



وتلقى اللواء سعيد شكرى مدير مباحث مديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بورود بلاغ من المواطن ناصر الننى والد الكابتن محمد الننى بعثوره على جثة شخص متحللة داخل فيلا ملك نجله -تحت الإنشاء-.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبإجراء التحريات تبين أن الجثة للص صُعق أثناء محاولته سرقة أسلاك الكهرباء.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضرا بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.