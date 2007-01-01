"الصحة العالمية": أكثر من 5 مليارات شخص يعيشون في بلدان أدخلت حظر التدخين

قالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 5 مليارات شخص يعيشون في البلدان التي أدخلت حظر التدخين ووضعت التحذيرات المصورة على عبوات التبغ وغير ذلك من إجراءات.

ولفتت المنظمة -فى تقرير اليوم الجمعة- إلى أن هذا العدد يساوي أربعة أمثال العدد الذي تم تسجيله قبل عقد من الزمان، ونوهت إلى أنه برغم هذا التقدم فما زال العديد من البلدان لا ينفذ سياساته بشكل كاف بما في ذلك مساعدة الاشخاص على الإقلاع عن التدخين والذي يمكن أن ينقذ الأرواح.

وأوضح تقرير المنظمة الدولية أن التدابير والتدخلات التي تساعد في الحد من الطلب على التبغ تنقذ الأرواح وتقلل من التكاليف على الرعاية الصحية وهى تشمل ستة استراتيجيات لمكافحة التبغ اطلقت عام 2007 لتعزيز الإجراءات الحكومية وتتضمن مراقبة سياسات استخدام التبغ والوقاية منه وحماية الأشخاص من دخان التبغ وعرض المساعدة للإقلاع عن التدخين وتحذير المواطنين من مخاطر التبغ وفرض الحظر على الاعلان عن التبغ والترويج له ورعايته اضافة الى زيادة الضرائب على التبغ.

وأشار التقرير إلى أنه يتم إحراز تقدم حيث أصبح ما يصل الى 2.4 مليار شخص يعيشون الآن في بلدان تقدم خدمات وقف شاملة مقارنة بحوالي ملياري شخص عام 2007، ونوه إلى أن 23 دولة فقط تنفذ أفضل ممارسات الإقلاع عن التدخين بما في ذلك الوصول إلى أعداد أكبر من السكان عبر الهواتف المحمولة وتقديم المشورة من قبل مقدمى الرعاية الصحية الاولية والعلاج البديل بالنيكوتين، ولفت إلى انخفاض استخدام التبغ نسبيا في معظم البلدان، وأنه مع النمو السكانى فإن العدد الإجمالى للاشخاص الذين يستخدمون التبغ ظل مرتفعا حيث يوجد حاليا مايقدر بنحو 1.1 مليار مدخن يعيش حوالى 80 % منهم فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.