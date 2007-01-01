الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

"الصحة العالمية": أكثر من 5 مليارات شخص يعيشون في بلدان أدخلت حظر التدخين

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:08 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
قالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 5 مليارات شخص يعيشون في البلدان التي أدخلت حظر التدخين ووضعت التحذيرات المصورة على عبوات التبغ وغير ذلك من إجراءات.
ولفتت المنظمة -فى تقرير اليوم الجمعة- إلى أن هذا العدد يساوي أربعة أمثال العدد الذي تم تسجيله قبل عقد من الزمان، ونوهت إلى أنه برغم هذا التقدم فما زال العديد من البلدان لا ينفذ سياساته بشكل كاف بما في ذلك مساعدة الاشخاص على الإقلاع عن التدخين والذي يمكن أن ينقذ الأرواح.
وأوضح تقرير المنظمة الدولية أن التدابير والتدخلات التي تساعد في الحد من الطلب على التبغ تنقذ الأرواح وتقلل من التكاليف على الرعاية الصحية وهى تشمل ستة استراتيجيات لمكافحة التبغ اطلقت عام 2007 لتعزيز الإجراءات الحكومية وتتضمن مراقبة سياسات استخدام التبغ والوقاية منه وحماية الأشخاص من دخان التبغ وعرض المساعدة للإقلاع عن التدخين وتحذير المواطنين من مخاطر التبغ وفرض الحظر على الاعلان عن التبغ والترويج له ورعايته اضافة الى زيادة الضرائب على التبغ.
وأشار التقرير إلى أنه يتم إحراز تقدم حيث أصبح ما يصل الى 2.4 مليار شخص يعيشون الآن في بلدان تقدم خدمات وقف شاملة مقارنة بحوالي ملياري شخص عام 2007، ونوه إلى أن 23 دولة فقط تنفذ أفضل ممارسات الإقلاع عن التدخين بما في ذلك الوصول إلى أعداد أكبر من السكان عبر الهواتف المحمولة وتقديم المشورة من قبل مقدمى الرعاية الصحية الاولية والعلاج البديل بالنيكوتين، ولفت إلى انخفاض استخدام التبغ نسبيا في معظم البلدان، وأنه مع النمو السكانى فإن العدد الإجمالى للاشخاص الذين يستخدمون التبغ ظل مرتفعا حيث يوجد حاليا مايقدر بنحو 1.1 مليار مدخن يعيش حوالى 80 % منهم فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

منذ 37 دقيقة

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

منذ يوم

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

منذ يوم

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية

ads

الصور

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

ads

الأكثر قراءة

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

ستوديو

خبير معلومات يكشف كيف تعرف محادثات ابنك على الإنترنت (فيديو)

مدرب الدراويش عن احتراف عواد: باقي موسمين في عقده ولابد من استمراره

أمجد مرسي يحذر من التعامل مع الصفحات المزيفة للجهات الحكومية

خبير معلومات يحذر من اصطحاب المحمول لغرفة النوم.. تعرف على السبب

ads

رياضة

جوارديولا: فيل فودين أفضل موهبة كروية شاهدتها على الإطلاق

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

البرازيلي ميراندا ينتقل رسميًا إلى جيانجسو الصيني

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

الرئيس نيوز

العثور على جثة داخل فيلا مملوكة لأسرة اللاعب محمد النني

أول رد من محرز على مصافحة "مدبولي": "لم أكن أعرف أنه رئيس الوزراء.. وأحب الشعب المصري"

التنازلات تحسم قوائم المرشحين على مقاعد التجديد النصفى للأطباء .. و"منى مينا" أول المنسحبين

دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على روح الرئيس التونسي الراحل

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

غدا.. محافظ القاهرة يفتتح مدرستي "نوال"و"محمد فوزي"

التعليم العالي تنفي عدم وجود إمكانية لتعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني

"تعليم القليوبية" يتسلم أول مدرسة تعليم أساسي بالعبور الجديدة

غدا.. امتحانات الدور الثانى لدبلومات التعليم الفنى

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مارينز يتاجرون بالبشر والمخدرات
يوسف إدوارد
نحو توفيق أوضاع آخر مواطني المهجر
صفاء النجار
أهل الشر
جمال طه
لغز إنسحاب ميليشيات مصراتة من معركة طرابلس
المزيد

الثقافة

الرقابة على المصنفات يحرر 14 محضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص

مصر تشارك مع 33 دولة في مهرجان "أطفال السلام" الدولي بالمغرب

"ولاد البلد" يبدأ المواجهة من سوهاج

"الرقابة على المصنفات" تحرر 14 محضرًا فى حملة بـ3 محافظات

صفحتنا ع الفيس بوك