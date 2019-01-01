هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر، مساء اليوم الجمعة، ولاية البويرة الجزائرية (شمال).

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر إن مركز الهزة قد حدد على بعد 8 كلم جنوب-شرق منطقة أحنيف بولاية البويرة.

ولم تسر الهزة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.