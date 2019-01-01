أوروبا: نتوقع استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية

عبر الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق جميع الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل.

وردا على سؤال لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية حول هذا الشأن اليوم، أكد متحدث أوروبي أن على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل انفرادي لا يفضي إلى حل شامل، قائلا "نتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل".

ولا يزال الاتحاد الأوروبي، حسب المتحدث، يعلن التزامه الثابت بحل تفاوضي يفضي إلى إقامة دولتين، بشكل يلبي تطلعات الطرفين.

ويرى الأوروبيون أن حل الدولتين يمثل الوسيلة الواقعية الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، حسب كلام المتحدث.

