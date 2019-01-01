اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للموارد الطبيعية والطاقة المتجددة بجامعة جنوب الوادي

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للموارد الطبيعية والطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة جنوب الوادي، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة الغردقة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور رئيس الجامعة الدكتور عباس منصور -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن المؤتمر يهدف إلى عرض شامل لبحوث تطوير وتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بمشاركة باحثين من المهتمين بالموارد الطبيعية والطاقة من جامعات تبوك بالسعودية والقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى ومركز بحوث الصحراء.

وقال إن الجامعة اهتمت بالبدء فى إنشاء كلية هندسة الطاقة بفرع الجامعة بالبحر الأحمر خاصة أن هذه المنطقة غنية بالثروات الطبيعية التى لم تستغل، من بينها طاقة الرياح وحركة المد والجزر والثروات الموجودة بجبال البحر الأحمر، مشيرا إلى التفكير فى إنشاء محطة بحرية بالغردقة مع إنشاء كلية علوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر، مما يمثل استغلال أمثل للثروات الطبيعية وإفادة الباحثين.

بدوره، قال الدكتور محمود سيد عبدالصادق رئيس المؤتمر، إن المؤتمر أصدر 10 توصيات وهى، إنشاء حلقات تواصل بين العلماء بالخارج والمشاركين بالمؤتمر، عقد المؤتمر بصفة دورية فى نفس التوقيت والمكان، دعوة مزيد من الشركات العاملة والمهتمة بالطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى دعوة المسئولين للحضور ومتابعة الجلسات حتى يساعد ذلك على إتخاذ قرارات تطبيقية مباشرة.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضا إضافة محاور أخرى للمؤتمر مثل طاقة الوقود الحفري والمحفزات وطاقة الهيدروجين، الاهتمام باستخدام الطاقة المتجددة في مجال تحلية وتنقية المياه، العمل على نشر البحوث فى مجلات دولية بعد التحكيم، إنشاء مرصد إعلامي خاص بالمؤتمر، زيادة عدد الشركات الراعية ومخاطبتها لتخصيص منحة دراسية بالخارج لأحد شباب الباحثين المشاركين بالمؤتمر.. وأخيرا أوصى المؤتمر بمتابعة ما تم اقتراحه ورفعه للمسئولين.

