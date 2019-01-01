الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للموارد الطبيعية والطاقة المتجددة بجامعة جنوب الوادي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:06 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للموارد الطبيعية والطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة جنوب الوادي، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة الغردقة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور رئيس الجامعة الدكتور عباس منصور -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن المؤتمر يهدف إلى عرض شامل لبحوث تطوير وتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بمشاركة باحثين من المهتمين بالموارد الطبيعية والطاقة من جامعات تبوك بالسعودية والقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى ومركز بحوث الصحراء.
وقال إن الجامعة اهتمت بالبدء فى إنشاء كلية هندسة الطاقة بفرع الجامعة بالبحر الأحمر خاصة أن هذه المنطقة غنية بالثروات الطبيعية التى لم تستغل، من بينها طاقة الرياح وحركة المد والجزر والثروات الموجودة بجبال البحر الأحمر، مشيرا إلى التفكير فى إنشاء محطة بحرية بالغردقة مع إنشاء كلية علوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر، مما يمثل استغلال أمثل للثروات الطبيعية وإفادة الباحثين.
بدوره، قال الدكتور محمود سيد عبدالصادق رئيس المؤتمر، إن المؤتمر أصدر 10 توصيات وهى، إنشاء حلقات تواصل بين العلماء بالخارج والمشاركين بالمؤتمر، عقد المؤتمر بصفة دورية فى نفس التوقيت والمكان، دعوة مزيد من الشركات العاملة والمهتمة بالطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى دعوة المسئولين للحضور ومتابعة الجلسات حتى يساعد ذلك على إتخاذ قرارات تطبيقية مباشرة.
وأضاف أن التوصيات شملت أيضا إضافة محاور أخرى للمؤتمر مثل طاقة الوقود الحفري والمحفزات وطاقة الهيدروجين، الاهتمام باستخدام الطاقة المتجددة في مجال تحلية وتنقية المياه، العمل على نشر البحوث فى مجلات دولية بعد التحكيم، إنشاء مرصد إعلامي خاص بالمؤتمر، زيادة عدد الشركات الراعية ومخاطبتها لتخصيص منحة دراسية بالخارج لأحد شباب الباحثين المشاركين بالمؤتمر.. وأخيرا أوصى المؤتمر بمتابعة ما تم اقتراحه ورفعه للمسئولين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

منذ يوم

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

منذ 37 دقيقة

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

ads

الصور

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

ads

الأكثر قراءة

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

ستوديو

خبير معلومات يكشف كيف تعرف محادثات ابنك على الإنترنت (فيديو)

مدرب الدراويش عن احتراف عواد: باقي موسمين في عقده ولابد من استمراره

أمجد مرسي يحذر من التعامل مع الصفحات المزيفة للجهات الحكومية

خبير معلومات يحذر من اصطحاب المحمول لغرفة النوم.. تعرف على السبب

ads

رياضة

مانشستر سيتي يفتح الباب أمام داني ألفيس

جوارديولا: فيل فودين أفضل موهبة كروية شاهدتها على الإطلاق

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

البرازيلي ميراندا ينتقل رسميًا إلى جيانجسو الصيني

الرئيس نيوز

العثور على جثة داخل فيلا مملوكة لأسرة اللاعب محمد النني

أول رد من محرز على مصافحة "مدبولي": "لم أكن أعرف أنه رئيس الوزراء.. وأحب الشعب المصري"

التنازلات تحسم قوائم المرشحين على مقاعد التجديد النصفى للأطباء .. و"منى مينا" أول المنسحبين

دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على روح الرئيس التونسي الراحل

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

غدا.. محافظ القاهرة يفتتح مدرستي "نوال"و"محمد فوزي"

التعليم العالي تنفي عدم وجود إمكانية لتعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني

"تعليم القليوبية" يتسلم أول مدرسة تعليم أساسي بالعبور الجديدة

غدا.. امتحانات الدور الثانى لدبلومات التعليم الفنى

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مارينز يتاجرون بالبشر والمخدرات
يوسف إدوارد
نحو توفيق أوضاع آخر مواطني المهجر
صفاء النجار
أهل الشر
جمال طه
لغز إنسحاب ميليشيات مصراتة من معركة طرابلس
المزيد

الثقافة

الرقابة على المصنفات يحرر 14 محضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص

مصر تشارك مع 33 دولة في مهرجان "أطفال السلام" الدولي بالمغرب

"ولاد البلد" يبدأ المواجهة من سوهاج

"الرقابة على المصنفات" تحرر 14 محضرًا فى حملة بـ3 محافظات

صفحتنا ع الفيس بوك