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محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده
الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:01 م
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محمود علاء
، مدافع
الفريق
الأول لكرة القدم
بنادي الزمالك
، ليكشف حقيقة ما تردد حول وجود شكوى من جانب لاعبي النادي ضده بداعي سب مدافع الزمالك لهم.
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