فيتش تخفض تصنيفها للديون السيادية لجنوب إفريقيا بسبب إنقاذ إيسكوم

تخاطر جنوب إفريقيا بالهبوط أكثر في منطقة ما دون الاستثمارية بعدما خفضت وكالة "فيتش ريتنجز" للتصنيف الائتماني التوقعات بشأن تقييمها للدين السيادي للبلاد إلى سلبي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيتش خفضت التوقعات من مستقرة، بينما أكدت على التصنيف "بي بي موجب" على الدين السيادي للبلاد بالعملات المحلية والأجنبية، حسبما قالت في بيانها عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة.

وتشير عبارة توقعات سلبية عادة إلى أن الخطوة التالية قد تكون خفضًا للتصنيف.

ويزيد القرار من مخاطر أن تخسر البلاد آخر تصنيف استثماري متبق لها من وكالة موديز إنفسيتورز سيرفيس للتصنيف الائتماني.

وقالت موديز التي لديها نظرة مستقرة على تصنيفها "بي إيه إيه 3"، قالت أمس الخميس، إن مبلغ 59 مليار راند الإضافي (1ر4 مليار دولار) في شكل دعم والمعلن من أجل شركة إيسكوم هولدنجز المثقلة بالديون هذا الأسبوع هو "ائتمان له تأثير سلبي".

ووفقا لبلومبرج، جاء التغير في توقعات فيتش بسبب "اتساع ملحوظ في عجز الميزانية كنتيجة لتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإنفاق، بما في ذلك دعم الشركة المملوكة للدولة".