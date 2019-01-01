تطهير مصرف "الحرامى" لتوفير مياه الرى للزراعات

استمرت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، في تنفيذ أعمال حماية وتطهير كل المصارف بالمحافظات، لتوفير مياه الري اللازمة للأراضي الزراعية، وحل مشاكل عدم وصولها للنهايات، خاصة في ظل موسم أقصى الاحتياجات والزراعات الصيفية، والاطمئنان على حالة كل الجسور ومواجهة عمليات ردم المجارى المائية وإزالة كل التعديات.

وبدأت الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا ممثلة فى الإدارة العامة لصرف الشرقية، تحت إشراف المهندس سامى أندراوس، بتطهير وصينة بعض المصارف فى أبوحماد ومنها مصرف الحرامى، بالإضافة إلى تطهير ونزع حشائش مصرف تصفا فى كفر شكر بالقليوبية، لتوفير مياه الرى وحل أزمة عدم وصولها للأراضي خلال موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز.

وقال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إنه تم وضع خطة لتطهير كافة المصارف لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الري بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.