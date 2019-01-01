أرباح جوجل وإنتل تصعد بالأسهم الأمريكية

صعدت الأسهم الأمريكية عند الفتح، الجمعة، بفعل أرباح قوية لشركة ألفابت المالكة لجوجل وإنتل، وهو ما دفع أسهم قطاع التكنولوجيا للصعود، إضافة إلى بيانات كشفت تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أقل من المتوقع في الربع الثاني من 2019.



وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 25.02 نقطة أو 0.09% ليفتح عند 27166 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.58 نقطة أو 0.32% إلى 3013.25 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 55.76 نقطة أو 0.68% إلى 8294.30 نقطة عند الفتح.



تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من 2019؛ حيث قلص ارتفاع إنفاق المستهلكين؛ إثر بعض الانخفاض الناتج عن هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات، مما قد يسهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد.



وقالت الحكومة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 2.1% في الربع الثاني من 2019.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% في الربع الثاني من 2019.



ومن المرجح ألا يمنع التقرير المتفائل نسبيًا، الصادر عن وزارة التجارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل لأول مرة خلال 10 سنوات، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة في التوقعات الاقتصادية، لا سيما نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.