"فوري" تطرح 36% من أسهمها بالبورصة بسعر 6.46 جنيه

حددت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، اليوم الجمعة، السعر النهائي لطرح 36% من أسهمها في البورصة المصرية عند 6.46 جنيه (نحو 0.39 دولار) للسهم.



وقالت المجموعة المالية هيرميس التي تتولى ترتيب طرح فوري، في بيان تلقت رويترز نسخه منه، إن الطرح يشمل نحو 254.629 مليون سهم تمثل 36% من رأسمال الشريك.



وأضاف البيان أن اكتتاب المؤسسات في الطرح من المتوقع أن يبدأ من 26 إلى 31 يوليو الجاري، في حين يبدأ الاكتتاب في طرح الأفراد المصريين في الفترة من 28 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.



وذكر البيان أنه من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في بورصة مصر، في 8 أغسطس 2019، بعد نيل موافقة البورصة.



وبحسب بيان سابق عن هيرميس التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحًا خاصًا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، وطرحًا عامًا للمستثمرين الأفراد في مصر. وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.



وفوري مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية، وتأسست الشركة في 2009، وتعمل أيضًا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات، وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8% من أسهم الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة 353.652 مليون جنيه (21.37 مليون دولار) موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.



وبلغت الإيرادات المجمعة لفوري 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 بزيادة 36% على أساس سنوي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين بلغت 42.4 مليون جنيه، بزيادة 52.7% عن قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي.



كان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.