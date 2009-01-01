الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

"فوري" تطرح 36% من أسهمها بالبورصة بسعر 6.46 جنيه

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:41 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
حددت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، اليوم الجمعة، السعر النهائي لطرح 36% من أسهمها في البورصة المصرية عند 6.46 جنيه (نحو 0.39 دولار) للسهم.

وقالت المجموعة المالية هيرميس التي تتولى ترتيب طرح فوري، في بيان تلقت رويترز نسخه منه، إن الطرح يشمل نحو 254.629 مليون سهم تمثل 36% من رأسمال الشريك.

وأضاف البيان أن اكتتاب المؤسسات في الطرح من المتوقع أن يبدأ من 26 إلى 31 يوليو الجاري، في حين يبدأ الاكتتاب في طرح الأفراد المصريين في الفترة من 28 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.

وذكر البيان أنه من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في بورصة مصر، في 8 أغسطس 2019، بعد نيل موافقة البورصة.

وبحسب بيان سابق عن هيرميس التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحًا خاصًا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، وطرحًا عامًا للمستثمرين الأفراد في مصر. وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.

وفوري مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية، وتأسست الشركة في 2009، وتعمل أيضًا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات، وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8% من أسهم الشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة 353.652 مليون جنيه (21.37 مليون دولار) موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

وبلغت الإيرادات المجمعة لفوري 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 بزيادة 36% على أساس سنوي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين بلغت 42.4 مليون جنيه، بزيادة 52.7% عن قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي.

كان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ 37 دقيقة

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

منذ أقل من ساعتين

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

منذ يوم

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

ads

الصور

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

ads

الأكثر قراءة

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

ستوديو

خبير معلومات يكشف كيف تعرف محادثات ابنك على الإنترنت (فيديو)

مدرب الدراويش عن احتراف عواد: باقي موسمين في عقده ولابد من استمراره

أمجد مرسي يحذر من التعامل مع الصفحات المزيفة للجهات الحكومية

خبير معلومات يحذر من اصطحاب المحمول لغرفة النوم.. تعرف على السبب

ads

رياضة

مانشستر سيتي يفتح الباب أمام داني ألفيس

جوارديولا: فيل فودين أفضل موهبة كروية شاهدتها على الإطلاق

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

البرازيلي ميراندا ينتقل رسميًا إلى جيانجسو الصيني

الرئيس نيوز

العثور على جثة داخل فيلا مملوكة لأسرة اللاعب محمد النني

أول رد من محرز على مصافحة "مدبولي": "لم أكن أعرف أنه رئيس الوزراء.. وأحب الشعب المصري"

التنازلات تحسم قوائم المرشحين على مقاعد التجديد النصفى للأطباء .. و"منى مينا" أول المنسحبين

دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على روح الرئيس التونسي الراحل

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

غدا.. محافظ القاهرة يفتتح مدرستي "نوال"و"محمد فوزي"

التعليم العالي تنفي عدم وجود إمكانية لتعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني

"تعليم القليوبية" يتسلم أول مدرسة تعليم أساسي بالعبور الجديدة

غدا.. امتحانات الدور الثانى لدبلومات التعليم الفنى

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مارينز يتاجرون بالبشر والمخدرات
يوسف إدوارد
نحو توفيق أوضاع آخر مواطني المهجر
صفاء النجار
أهل الشر
جمال طه
لغز إنسحاب ميليشيات مصراتة من معركة طرابلس
المزيد

الثقافة

الرقابة على المصنفات يحرر 14 محضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص

مصر تشارك مع 33 دولة في مهرجان "أطفال السلام" الدولي بالمغرب

"ولاد البلد" يبدأ المواجهة من سوهاج

"الرقابة على المصنفات" تحرر 14 محضرًا فى حملة بـ3 محافظات

صفحتنا ع الفيس بوك