"الخارجية الأمريكية" تستضيف منتدى التعليم العالي في واشنطن

تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية "منتدى التعليم العالي الأمريكي" السنوي العاشر بواشنطن خلال الفترة بين 29 يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل بمشاركة نحو 500 من المتخصصين في مجال التعليم الدولي يمثلون كليات وجامعات الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن هذا المنتدى يضم العاملين في مجال التعليم العالي ومسؤولي الحكومة الأمريكية بمن فيهم ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة سبل تعزيز مجال التعليم العالي في الولايات المتحدة وتنميتها باعتبارها أكبر دولة تستضيف طلابا دوليين.

وأوضحت أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية ماري رويس ستناقش خلال المنتدى التزام الحكومة الأمريكية بالتعليم الدولي كوسيلة لحل التحديات العالمية وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن منتدى التعليم العالي الأمريكي لهذا العام سيضم 55 جلسة متزامنة حول قضايا مثل استراتيجيات توظيف الطلاب في جميع أنحاء العالم، وتحديث خيارات الاختبارات الأكاديمية.