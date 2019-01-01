انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية

أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي الجمعة انتشال جثث 62 مهاجرا غرق مركبهم قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.



وقال عبد المنعم أبو صبيع، مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس لوكالة فرانس برس إن "فرقنا قامت بانتشال 62 مهاجرا مساء أمس وحتى ظهر اليوم".



