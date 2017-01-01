الجهاد الإسلامي: يجب على تل أبيب تنفيذ ورقة "كسر الحصار" المصرية

قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، إنه مطلوب من تل أبيب تنفيذ ورقة كسر الحصار التي قدمتها مصر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحولها إلى ورقة سياسية.



وأضاف البطش، أنه لا يوجد تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي، بينما إجراءات لكسر الحصار قدمتها القاهرة، قائلا: "يجب عدم استخدام مصطلح التفاهمات، هناك ورقة إجراءات لكسر الحصار قدمتها مصر، فيما يريد الاحتلال تحويلها إلى ورقة سياسية"، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



وأوضح أن المطلوب هو تنفيذ بنود الورقة، مضيفًا أن الاحتلال يحاول المماطلة من أجل تحويلها لورقة سياسية يتم العودة إليها كل مرة.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "لاجئي لبنان"، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، وإصابة أكثر من 30 ألفًا آخرين.