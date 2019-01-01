"نشأت": معسكرات "الحركة الوطنية" الشبابية تحارب الغلو الفكري

قال الدكتور أحمد نشأت الأمين المساعد لأمانة شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن المعسكرات الصيفية لحزب الحركة الوطنية المصرية ليست مجرد أنشطة ترفيهية فقط، إنما هدفها محاربة الغلو الفكري والتطرف الثقافي الذي يحض علي الكراهية وتتعارض مع ثقافة وتقاليد مجتمعنا الشرقي المعتدل، مضيفا أن ما لمسناه من حماسة لدي المشاركين لتنفيذ البرنامج يؤكد أنهم يستشعرون أهميته خاصة ما يتعلق بتعزيز الثقافة الوطنية والحس الوطني والمحافظة على مقدرات الوطن، ومحاربة الأفكار التي لا تتفق مع ثقافة مجتمعنا وخصوصيتها.



وأشار "نشأت" إلى أن المعسكرات الصيفية والأنشطة المقامة على هامشها والزيارات الميدانية لتلك الأماكن الساحلية وما يتم خلالها من حوارات ومناقشات تساهم بلا شك في تعزيز قيم نحن أحوج إلى ترسيخها وتعزيز مفاهيم السلام الوطنية والمجتمعية التي غابت كثيرا عن أبنائنا بسبب غزو الأفكار الشيطانية الغريبة عنا كما أنها أيضا تساهم في كشف المواهب الإبداعية وتطرد الطاقة السلبية وتغير كثيرا من المفاهيم السلبية التي ربما تكون لدي البعض منهم وتزكي لديهم المفاهيم الوطنية الايجابية التي تبني وتعمر وتدفع بالوطن بأثره إلى الأمام.



وانطلق منذ قليل أتوبيس شباب حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى مرسى مطروح لعقد المعسكر السنوي الصيفي، والذي يشارك فيه أكثر من 50 شاب يعدون بمثابة نخبة كوادر الحزب الشابه بجميع محافظات الجمهورية رافعين شعار مصر فرق الجميع.



ينظم المعسكر أمانة شباب الجمهورية لحزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة محمد عزمي المشرف العام على المعسكر وبتعاون وإشراف الدكتور نور الشيخ أمين التدريب والتثقيف بالحزب ووائل حوار امين التواصل السياسي وعصام سلامة أمين التنظيم لشباب الحزب ويقود المعسكر الدكتور أحمد نشات أمين مساعد أمانة شباب الجمهورية.