البيت الأبيض: ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا وحلفائها في هرمز

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.



وأضاف البيت الأبيض وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الرئيس ترامب يرغب في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.