أمين تدريب "الحركة الوطنية": معسكر مطروح هدفه تحفيز الإبداع والطموح لدى الشباب

قال الدكتور نور الشيخ أمين التدريب والتثقيف بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن المعسكر السنوي الصيفي في محافطة مرسي مطروح والذي يشارك فيه أكثر من 50 شاب سيكون بمثابة فرصة رائعة للتواصل والاحتكاك وتأهيل وتجهيز الكوادر بالمعرفة والوعي بما يساعد الشباب على الارتباط الوثيق بالدولة وبأحزابها، وكذلك التعرف على قدراتهم وما يتمتعون به من ملكات إبداعية ليتم توظيفها التوظيف الأمثل.



وأشار "الشيخ، إلى أن الأنشطة والمهارات التي تنعقد على هامش تلك المعسكرات الصيفية تستفز طموح الشباب وتجعلهم يبدعون في إخراج طاقاتهم بما يساهم في رفع معدلات الوعي وتفريغ شحنات كبيرة لدى الشباب في المكان المناسب، مع الحرص قدر المستطاع على إيصال رسائل إيجابية تثقيفية وتربوية إليهم بأسلوب التشويق والمغامرة والترفيه.