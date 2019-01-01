انطلاق معسكر شباب "الحركة الوطنية" بمطروح

انطلق منذ قليل أتوبيس شباب حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى مرسى مطروح لعقد المعسكر السنوي الصيفي، والذي يشارك فيه أكثر من 50 شاب يعدون بمثابة نخبة كوادر الحزب الشابه بجميع محافظات الجمهورية رافعين شعار مصر فرق الجميع.



ينظم المعسكر أمانة شباب الجمهورية لحزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة محمد عزمي المشرف العام على المعسكر وبتعاون وإشراف الدكتور نور الشيخ أمين التدريب والتثقيف بالحزب ووائل حوار امين التواصل السياسي وعصام سلامة أمين التنظيم لشباب الحزب ويقود المعسكر الدكتور أحمد نشات أمين مساعد أمانة شباب الجمهورية.