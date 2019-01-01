رئيس وزراء إيطاليا: روما ستواصل نهجها المتزن إزاء "بريكست"

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها لندن بشأن التصديق على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فإن إيطاليا ستواصل السير على نهج متوازن، بين الدفاع عن مصالحها والإصغاء لأصدقائها البريطانيين.



وأضاف كونتي، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "نريد أن تظل المملكة المتحدة شريكا مهما للاتحاد الأوروبي حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد"، مضيفا "سوف نعمل بهذه الروح مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون".