إيران تكشف أسباب غرق سفينة شباهنك في ميناء بحر قزوين

كشف مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران ”جليل إسلامي“، عن أسباب غرق سفينة ”شباهنك“ الإيرانية في المياه الإقليمية لجمهورية أذربيجان في بحر قزوين، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك هو تسرب المياه داخل السفينة.



وقال جليل إسلامي في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرن"، إن ”جميع أفراد طاقم سفينة شباهنك تم إنقاذهم من قبل السلطات الأذربيجانية“، لافتًا إلى أن ”الطاقم يتألف من 7 إيرانيين واثنين من الجنسية الهندية“.



وأضاف أن ”السفينة كانت تحمل حمولة من البلاط وتعرضت لحادث على بعد 23 ميلا بحريا من ميناء استاراي في جمهورية أذربيجان في منطقة لنكران، وهي كانت متجهة من ميناء بندر أنزلي شمال إيران إلى ميناء ماخاش كالاي في روسيا“.

وتابع المسئول الإيراني، أن ”السفينة بعدما تعرضت لتسرب المياه طلب طاقمها المساعدة، ونظرًا لقرب السفينة من جمهورية أذربيجان، فإن فرق الإغاثة الأذربيجانية اتجهت إلى مكان الحادث وأنقذت طاقمها“.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان، عن غرق سفينة شحن إيرانية باسم ”شباهنك“، بعد أن تعرضت لحادث بالقرب من المياه الإقليمية لجمهورية أذربيجان في بحر قزوين.



وأضافت أن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء “لنكران“ في بحر قزوين.



وذكرت أن السلطات في أذربيجان أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى موقع سفينة الشحن الإيرانية، وأنقذت جميع طاقم السفينة وعددهم 9 أشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات.