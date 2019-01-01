الألماني زفيريف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هامبورج للتنس

تأهل لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف، إلى الدور نصف النهائي من بطولة هامبورج التي تقام منافساتها في الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري.



وحقق زفيريف الفوز في مباراته بالدور ربع النهائي اليوم الجمعة على حساب الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين لواحدة 2-6 و7-5 و6-2.



ويلاقي زفيريف، المصنف الثاني في البطولة، في الدور المقبل الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي حامل اللقب.