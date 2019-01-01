دراسة: التعرض للشمس نصف ساعة يوميًا يحمى من مرض السكر

تشير دراسة جديدة إلى أن فيتامين (د) يساعد بشكل كبير فى تعزيز الأنسولين في الجسم، مما يحتمل أن يمنع الإصابة بمرض السكري.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد قدم علماء كنديون بيانات جديدة مفاجئة تشير إلى أن الجرعات الكبيرة من "فيتامين د" يمكن أن تبطئ من ظهور السكري للأشخاص كبار السن.



وتقول الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية لعلم الغدد الصماء، إن تناول جرعة عالية من فيتامن (د)، يمكن أن يحسن أيضًا الجلوكوز للمساعدة في منع تطور مرض السكري.



وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة "كلوديا جانيون" من جامعة لافال في كيبيك، إن التعرض للشمس لمدة نصف ساعة في اليوم، من الأمور التي تساعد بشكل كبير في منع الإصابة بمرض السكري.



وفحص الباحثون، 96 مريضًا يعانون من مرض السكري من النوع 2، حيث كشفت النتائج انخفاض معدل السكر بالدم، بعد التعرض المنتظم لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة في اليوم.



وتم قياس علامات وظيفة الأنسولين واستقلاب الجلوكوز قبل وبعد ستة أشهر من تناول جرعة عالية من فيتامين (د) حوالي خمسة أضعاف الكمية الموصى بها.



ويمكن تحديد الأشخاص المعرضين لخطر كبير من مرض السكري من النوع 2 من خلال العديد من عوامل الخطر بما في ذلك السمنة أو تاريخ عائلي للمرض.