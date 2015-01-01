رغم استمرار الحرب التجارية.. نمو الاقتصاد الأمريكي أفضل من التوقعات

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من 2019؛ حيث قلص ارتفاع إنفاق المستهلكين؛ إثر بعض الانخفاض الناتج عن هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات، مما قد يسهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد.



ومن المرجح ألا يمنع التقرير المتفائل نسبيًا الصادر عن وزارة التجارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء المقبل، لأول مرة خلال 10 سنوات، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة في التوقعات الاقتصادية، لا سيما نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وعلى الرغم من القراءة التي تفوق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي، فإن الاستثمارات انكمشت لأول مرة منذ مطلع عام 2016 كما تراجع قطاع الإسكان للربع السادس على التوالي.



وكان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن استثمارات الشركات وقطاع الإسكان من مناطق الضعف في الاقتصاد.



وقالت الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 2.1% في الربع الثاني من 2019.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% في الربع الثاني من 2019.

ونما الاقتصاد بوتيرة لم تخضع للتعديل نسبتها 3.1% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بانخفاض العجز التجاري وأكبر تراكم للبضائع غير المباعة منذ 2015.



وزاد نمو إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 4.3% في الربع الثاني من 2019، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2017.



فيما نما إنفاق المستهلكين بنسبة 1.1% في الربع الأول من العام.



وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما بوتيرة نسبتها 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي، ونزل النمو من ذروة بلغت 4.2% في الربع الثاني من 2018.