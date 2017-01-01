"صحة غزة": ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال لـ56 فلسطينيًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 56 شخصًا من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت أن 24 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال، بينما أصيب البقية بحالات اختناق جراء قنابل الغاز، أو الرصاص المطاطي.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "لاجئي لبنان"، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين.



وحذر خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين فى مسيرات العودة.



وأضاف، أمس الخميس، أن استمرار إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة جديدة من التصعيد مع الاحتلال، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.



وطالب مصر، بالضغط على إسرائيل، من أجل وقف سياسة إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين بالمسيرات.