الشارقة الإماراتي يتفوق على الهلال السعودي ويتعاقد مع ريكاردو جوميز

نجح نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع ريكاردو جوميز، مهاجم منتخب الرأس الأخضر، وأحد هدافي الدوري الصربي قادمًا من نادي بارتيزان الصربي.



وفقًا لـ"إرم نيوز" وأعلن نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي تعاقده رسميًا مع مهاجم الرأس الأخضر، بعد منافسة قوية مع الهلال السعودي، الذي كان قريبًا بشكل كبير من جوميز.

يذكر أن ريكاردو جوميز سجل 20 هدفًا في 36 مباراة بالدوري الصربي الموسم الماضي، وفاز بكأس صربيا مع ناديه.



ولعب غوميز 49 مباراة في الدوري الصربي وكأس صربيا وتصفيات الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، سجل فيها 26 هدفًا وصنع 4 لزملائه.



وتصل القيمة السوقية للاعب في الوقت الحالي 3 ملايين يورو، بعد أن كانت العام الماضي 750 ألفًا فقط.



وحصل جوميز على لقب هداف دوري الدرجة الثانية البرتغالي موسم 2017- 2018، فقد لعب وقتها 36 مباراة سجل فيها 22 هدفًا وصنع 7 أخرى.