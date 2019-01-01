بعد حادث السطو.. أوزيل وكولاسيناك يعودان إلى تدريبات آرسنال

كشف المتحدث باسم نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل وزميله البوسني سعيد كولاسيناك سيعودان، اليوم الجمعة، للانخراط بشكل طبيعي في تدريبات الفريق بعد أن نجيا من محاولة سطو مسلح يوم أمس الخميس.



وقال المتحدث باسم آرسنال: ”كلاهما بخير، وسيخوضان التدريبات اليوم“.



يذكر أن الجناة الذين حاولوا سرقة اللاعبين لم يتم القبض عليهم بعد.

ووفقًا لـ"إرم نيوز" كان لاعبا آرسنال قد تعرضا لمحاولة سطو مسلح من قبل شخصين كانا يقودان دراجة بخارية، إذ حاول هذان المجهولان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول فيها برفقة زميله البوسني شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.