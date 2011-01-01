ترامب يعزّي التونسيين في رحيل السبسي

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزية إلى الشعب التونسي بوفاة رئيسه الباجي قايد السبسي، الذي رحل الخميس عن 92 عامًا، منوّهًا بـ"قيادته العظيمة"، في حين حيّا وزير الخارجية مايك بومبيو "صديقًا حميمًا" للولايات المتحدة.



وقال البيت الأبيض في بيان: إنّ "الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ينضمّان إلى الشعب التونسي في الحداد على وفاة رئيسهم".



وأضاف البيان أنّ الرئيس الراحل "كان يدافع عن مصالح الشعب التونسي بلا كلل"، مشيرًا إلى أنّ ترامب وزوجته "ينضمّان إلى كثيرين في جميع أنحاء العالم في تذكّر قيادته العظيمة وتكريم إرثه الكبير، بصفته أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لتونس بعد ثورة 2011".

وختم البيت الأبيض بيانه بالقول: إنّ "صلوات الرئيس والسيدة الأولى مع أسرة الرئيس قايد السبسي في هذا الوقت العصيب".



بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان: إنّ الرئيس الراحل كان "صديقًا حميمًا وشريكًا مهمًّا للولايات المتّحدة".



وأضاف أنّ "رئاسته كانت تتويجًا لمسيرة مهنية طويلة ومتميّزة في خدمة الدولة في تونس".



وتوفي السبسي صباح الخميس عن 92 عامًا بعيد إدخاله قسم العناية الفائقة في المستشفى العسكري في العاصمة، ليرحل بوفاته أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بالاقتراع العام، وتنطلق التحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا البلد الذي يعتبر مهد الربيع العربي.