منتخب اليد للشباب يمتلك فرصة ذهبية للتأهل لنهائي كأس العالم بإسبانيا

يستعد المنتخب المصري لكرة اليد (تحت 21 عاما) لمواجهة نظيره الفرنسي بالدور نصف النهائي بمونديال الشباب "إسبانيا 2019"، في السادسة مساء غد السبت بصالة "بافيلون مانيسيبيال" الرياضية بمدينة بونتيفيدرا.

وسيترك المنتخب الوطني للمرة الأولى خلال منافسات البطولة مدينة فيجو التي لعب بها جميع مبارياته في مرحلة المجموعات ودور الـ16 وربع النهائي، لكنه سيلاقي خصما سبق أن تغلب عليه في ختام منافسات المجموعة الثانية للبطولة وبنتيجة كبيرة 37-32، ما يرشح الفراعنة لحجز مقعد بنهائي الأحد المقبل.

وحقق منتخب مصر حتى الآن 7 انتصارات بكأس العالم للشباب من 7 مباريات خاضها من بينها خمسة في دور المجموعات على حساب أستراليا بنتيجة قاسية 44 -17 وأمام نيجيريا باكتساح أيضا 47-30 ثم تحقيق فوز مقنع على السويد 32-22 فالتغلب على كوريا الجنوبية 38-36 وعلى منتخب "الديوك" 37-32.

وفي دور الـ16 حقق المنتخب المصري الفوز على صربيا 30-29 في اللحظات الأخيرة في تصميم واضح على تحقيق الانتصار، ثم كان انتزاع بطاقة التأهل لقبل النهائي بالفوز على النرويج 29-27 بأداء قوي من بداية اللقاء وحتى نهايته.

ويعد منتخب مصر أمام فرصة ثمينة للعبور للنهائي بقيادة المدير الفني، طارق محروس، الذي يعتمد بشكل كبير على استخدام مبدأ تدوير المشاركة بين اللاعبين خلال المباراة الواحدة، مستغلا وجود عدد وافر من النجوم الصاعدة بالمنتخب.

وينتظر هذه المجموعة من اللاعبين مستقبلا واعدا خاصة محسن رمضان لاعب نادي هليوبوليس، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب بمباراتي فرنسا وصربيا بفضل أهدافه الغزيرة، ونفس الشيء بالنسبة لكل من شهاب أحمد لاعب طلائع الجيش، والذي كان أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي، وحازم ممدوح لاعب نادي الزمالك.

كما يقدم حارسي النادي الأهلي عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد أداء مميزا ساعد وساهم في وصول شباب الفراعنة إلى هذه المرحلة المتقدمة من منافسات كأس العالم.

وأصبح هذا الجيل من لاعبي كرة اليد المصرية "مواليد 98" قريبا من تحقيق إنجاز كبير بالوصول للنهائي الذي سيكون طرفه الآخر الفائز من مواجهة كرواتيا والبرتغال.