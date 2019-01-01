الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

منتخب اليد للشباب يمتلك فرصة ذهبية للتأهل لنهائي كأس العالم بإسبانيا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:30 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
يستعد المنتخب المصري لكرة اليد (تحت 21 عاما) لمواجهة نظيره الفرنسي بالدور نصف النهائي بمونديال الشباب "إسبانيا 2019"، في السادسة مساء غد السبت بصالة "بافيلون مانيسيبيال" الرياضية بمدينة بونتيفيدرا.
وسيترك المنتخب الوطني للمرة الأولى خلال منافسات البطولة مدينة فيجو التي لعب بها جميع مبارياته في مرحلة المجموعات ودور الـ16 وربع النهائي، لكنه سيلاقي خصما سبق أن تغلب عليه في ختام منافسات المجموعة الثانية للبطولة وبنتيجة كبيرة 37-32، ما يرشح الفراعنة لحجز مقعد بنهائي الأحد المقبل.
وحقق منتخب مصر حتى الآن 7 انتصارات بكأس العالم للشباب من 7 مباريات خاضها من بينها خمسة في دور المجموعات على حساب أستراليا بنتيجة قاسية 44 -17 وأمام نيجيريا باكتساح أيضا 47-30 ثم تحقيق فوز مقنع على السويد 32-22 فالتغلب على كوريا الجنوبية 38-36 وعلى منتخب "الديوك" 37-32.
وفي دور الـ16 حقق المنتخب المصري الفوز على صربيا 30-29 في اللحظات الأخيرة في تصميم واضح على تحقيق الانتصار، ثم كان انتزاع بطاقة التأهل لقبل النهائي بالفوز على النرويج 29-27 بأداء قوي من بداية اللقاء وحتى نهايته.
ويعد منتخب مصر أمام فرصة ثمينة للعبور للنهائي بقيادة المدير الفني، طارق محروس، الذي يعتمد بشكل كبير على استخدام مبدأ تدوير المشاركة بين اللاعبين خلال المباراة الواحدة، مستغلا وجود عدد وافر من النجوم الصاعدة بالمنتخب.
وينتظر هذه المجموعة من اللاعبين مستقبلا واعدا خاصة محسن رمضان لاعب نادي هليوبوليس، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب بمباراتي فرنسا وصربيا بفضل أهدافه الغزيرة، ونفس الشيء بالنسبة لكل من شهاب أحمد لاعب طلائع الجيش، والذي كان أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي، وحازم ممدوح لاعب نادي الزمالك.
كما يقدم حارسي النادي الأهلي عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد أداء مميزا ساعد وساهم في وصول شباب الفراعنة إلى هذه المرحلة المتقدمة من منافسات كأس العالم.
وأصبح هذا الجيل من لاعبي كرة اليد المصرية "مواليد 98" قريبا من تحقيق إنجاز كبير بالوصول للنهائي الذي سيكون طرفه الآخر الفائز من مواجهة كرواتيا والبرتغال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة: حذف المواطنين عشوائيًا من البطاقات التموينية "شائعة"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة خالد جلال لـ"الأهلى" فى مباراة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

الجزائر تشكل لجنة للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

الحكومة: حذف المواطنين عشوائيًا من البطاقات التموينية "شائعة"

مفاجأة خالد جلال لـ"الأهلى" فى مباراة القمة

مصرع شخصين فى معركة ثأرية عقب صلاة الجمعة بأسيوط

ستوديو

رسالة قوية من خالد جلال للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة

لاعبو الزمالك: نعمل على تصحيح المسار أمام الأهلي وسنفوز بالقمة

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي

وزير الإعلام الفلسطيني: الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يعد مقبولا

ads

رياضة

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

الألماني زفيريف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هامبورج للتنس

بعد حادث السطو.. أوزيل وكولاسيناك يعودان إلى تدريبات آرسنال

منتخب اليد للشباب يمتلك فرصة ذهبية للتأهل لنهائي كأس العالم بإسبانيا

الرئيس نيوز

التنازلات تحسم قوائم المرشحين على مقاعد التجديد النصفى للأطباء .. و"منى مينا" أول المنسحبين

دقيقة صمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على روح الرئيس التونسي الراحل

البيت الأبيض : ترامب ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران

إيران تعلن بدء إنشاء محطة بوشهر النووية الثانية

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

التعليم العالي تنفي عدم وجود إمكانية لتعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني

"تعليم القليوبية" يتسلم أول مدرسة تعليم أساسي بالعبور الجديدة

غدا.. امتحانات الدور الثانى لدبلومات التعليم الفنى

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة غدا.. ارتفاع الحد الأدنى لـ"الأسنان والصيدلة" ومجاميع الثانوية تقلب الطاولة

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مارينز يتاجرون بالبشر والمخدرات
يوسف إدوارد
نحو توفيق أوضاع آخر مواطني المهجر
صفاء النجار
أهل الشر
جمال طه
لغز إنسحاب ميليشيات مصراتة من معركة طرابلس
المزيد

الثقافة

الرقابة على المصنفات يحرر 14 محضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص

مصر تشارك مع 33 دولة في مهرجان "أطفال السلام" الدولي بالمغرب

"ولاد البلد" يبدأ المواجهة من سوهاج

"الرقابة على المصنفات" تحرر 14 محضرًا فى حملة بـ3 محافظات

صفحتنا ع الفيس بوك