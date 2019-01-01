حسن راتب يكتب: مكافحة الفساد مسئولية الجميع

الفساد الأكبر يكمن فى الأيادى المرتعشة التى لا تتخذ القرارات المناسبة



تعطيل العمل فى المؤسسات والعزوف عن أداء الواجب فساد



مصر سبّاقة فى مجال مكافحة الظاهرة داخل القارة السمراء





كنت وما زلت على قناعة تامة بأن مكافحة الفساد تُمثل فى حقيقة الأمر جُزءًا مهمًا من عملية تنمية المجتمع، على الرغم من أن الفساد ليس مجرد ظاهرة محلية بل هو فى حقيقة الأمر يعكس حالة عالمية وظاهرة لا تعترف بالحدود السياسية للدول ولا باللغات المختلفة، خاصة بعد أن تحول إلى كيان تفوح رائحته الكريهة التى تزكم الأنوف. فقد التقى الفساد بأهله من المفسدين حتى أصبح بمثابة مؤسسة مكتملة الأركان.

نعم، لقد أصبح الفساد بمثابة عمل مؤسسى غير واضح المعالم. لا ندرى من أين ولا متى ظهرت، بينما نجد أنفسنا فجأة أمام كيان يمارس جميع أشكال الموبقات، وهنا تكمُن الخطورة الحقيقية لما يمكن أن نطلق عليها مؤسسات الفساد حينما نواجه شبكة كاملة تمارس الفساد فى جهة من الجهات، ثم نفاجأ فى نفس الوقت بأن الأعمال كلها محاطة بسياج منيع من الفاسدين والمفسدين، دون أن يكون لدينا المفتاح الذى يمكن من خلاله معرفة أسرار هذا الخطر السرطانى فى أسوأ صوره وأشكاله.

ونظرًا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة بالنسبة لى، فإننى حينما تلقيت دعوة كريمة من الدكتور طلعت عبدالقوى لحضور لقاء تم تنظيمه لمناقشة قضية محورية تناولت «مكافحة الفساد».

لم يكن هذا الأمر بالنسبة لى مجرد لقاء يتناول قضية مجتمعية وحسب، بل إن تلك المشاركة كانت تعنى لى الكثير. فمناقشة موضوع مكافحة الفساد فى هذا التوقيت بالذات أمر فى منتهى الأهمية، لأنه فى تقديرى يتطلب مشاركة كل صاحب فكر، بل إنه يستوجب أن يدلى كل منا بدلوه فى هذا الموضوع لما سيترتب عليه من آثار إيجابية تصب فى نهاية الأمر فى مصلحة الوطن والمواطن معًا.

هذا الأمر يدفعنى للقول بأن هناك ركائز أساسية تستند إليها عملية تنمية المجتمع المصرى التى تستهدف فى المقام الأول النهوض بالمجتمع، ويأتى فى مقدمة تلك الركائز الدور المجتمعى الذى لم يعد مجرد نوع من الرفاهية أو أنه من قبيل الوجاهة المجتمعية، فالحق يقال إن هذا العمل يعد بالفعل جزءًا حاكمًا ومهمًا فى أى دولة وفى أى عمل مؤسسى يتم تنفيذه، من أجل عودة الدورة الحياتية فى المجتمع، وذلك لسبب بسيط وهو أن العمل المجتمعى كان ولا يزال بل وسيظل له دور مهم وفاعل فى المجتمع، وهذا بالطبع لم يأت من فراغ وإنما لأنه يتميز بأنه عمل نابع من وجدان متحرر ويصدر بشكل تلقائى وليس مفروضًا من أحد.

كما تكمن أهميته وقيمته الحقيقية فى أن من يقوم به لا يتقاضى عليه أجرًا. فالأجر والأجرة الحقيقية فى هذا الموضوع تأتى فقط من عند الله، وهنا ينبغى أن ندرك حقيقة مؤكدة وهى أن هذا العمل المجتمعى تكون له مميزات خيرية كثيرة سواء فى حياة الإنسان أو حتى بعد وفاته، وهو ما يعكس أهمية العمل الخيرى فى المجتمع المصرى، خاصة ذلك العمل الذى يرتكز على أساس متين مبنى على هدف نبيل يصب فى التعاون من أجل الارتقاء بالوطن، فهذا الأمر يحقق نتيجة مضمونة فى إحراز تقدم وتحقيق تنمية حقيقية وصادقة تصبح فى النهاية إرثًا للأجيال القادمة.

ولأنه لا يوجد شىء صعب ولا مستحيل، فإننى على قناعة تامة بأن محاربة الفساد تقتضى العمل على ثلاثة محاور أولها الأخلاق، وحينما أقول «الأخلاق» فإننى أعنى بالطبع أن إرساء قواعد القيم الموجودة بالفعل فى الموروث الثقافى والدينى والحضارى من شأنه أن يعيد الاعتبار لمسألة الأخلاق التى أراها أمرًا مهمًا، بل فى غاية الأهمية ونحن نواجه المفسدين ونكافح كل أشكال الفساد.

وتكمُن مسئولية نشر هذه القيم المتعلقة بالأخلاق فى أنها مسئولية مؤسسات المجتمع المدنى فى الدرجة الأولى، وأعنى بذلك أنها مسئوليتنا جميعًا من خلال المسجد والكنيسة والجامعة والمعهد وأيضًا الجمعيات المعنية بالعمل الاجتماعى والإنسانى. فمن كل هذه العناصر يجب علينا تفعيل السعى الدءوب من أجل محاربة الفساد. فكل ثقافة لا بد لها أن تواجه بالثقافة المضادة لها، فإذا نظرنا إلى انتشار ثقافة الإرهاب والموت التى تسببت فيها جماعات وقوى الشر والإرهاب، فإنه يتحتم علينا ونحن نواجهها أن نقوم بنشر ثقافة التسامح وحب الحياة، وأن نحفز الآمال داخل المواطنين بالفعل من خلال آليات تتماشى مع العصر الحديث وتكون أيضًا من خلال مفردات حياتية مرتبطة بالواقع.

ونفس الشىء ينطبق على ثقافة الفساد والانحراف. فمن أجل التصدى لها والقضاء عليها فإنه علينا أن نواجهها بالثقافة المضادة لها وأن نفندها ونفضح مخططاتها ونكشف عن وجهها القبيح.

وهنا فإننى أحب أن ألفت الأنظار إلى مسألة فى منتهى الأهمية والخطورة فى نفس الوقت، وهى أن البسطاء من المجتمع المصرى يعتقدون أن الفساد يكمن فى الرشوة فقط، وهذا فى تقديرى اعتقاد خاطئ وبعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن الفساد يكمن فى أشياء كثيرة جدًا. فإذا نظرنا إلى تعطيل العمل فى المؤسسات، نجده يعكس حالة فساد لا تقل فى خطورتها عن فساد الحصول على رشوة، وأيضًا العزوف عن أداء العمل يعد نوعًا من أنواع الفساد، وتأخير إنجاز مصالح الناس يمثل فسادًا كبيرًا أيضًا، وهنا يجب علينا أن نوسع قاعدة معرفتنا بالفساد، لأنه فى حالة معرفتنا الحقيقية بالفساد، فإننا فى هذه الحالة نصبح قادرين على مواجهته والتخلص منه ومن خطره الذى يصيب المجتمعات فى مقتل حينما يستفحل وتتعدد صوره وأشكاله.

ولن أكون مبالغًا إن قلت إن الحركة التعاونية تمثل نوعًا مهمًا من أنواع مكافحة الفساد، خاصة أنها قائمة على العمل الجماعى الذى يهدف إلى خدمة جميع أفراد المجتمع بما يصب فى مصلحة الجميع، من خلال العمل المشترك، سواء فى الإسكان أو الإنتاج وغيرهما، وبالتالى فإنه لن يدخل بينهم فاسد لأن جميعهم أصحاب مصالح والعمل الذى يربط بينهم ويجمعهم فى الأساس، قائم على نظام الانتخاب الحر الذى يشرف ويراقب على الجميع، وبالتالى لن نجد بينهم من يسرق نفسه. فالكل أصحاب مصلحة فى أن يظل العمل يتسم بالشفافية ويتمتع بعدالة اجتماعية.

إن الفساد، وللأسف الشديد، أصبح جزءًا مهمًا وحاكمًا فى القضاء على الطبقة المتوسطة.. هذه الطبقة فى مجتمعنا بدأت تنحسر بالفعل، فالأرقام تؤكد أنها أصبحت منذ فترة تتآكل وأصبح معظمها يتراجع خطوات وخطوات.. وهو ما يدعو لأن يكون هناك بحث وتدقيق فى معرفة موطن الآفة وطرق علاجها، خاصة أن أحد أسباب ذلك الفساد يرجع إلى أن هناك استسهالًا فى الحصول على المال بالطرق غير المشروعة، لذا فإنه يتعين علينا أن نواجه الفساد بالتعامل مع الأشياء بمسمياتها الحقيقية وأن نضع الأشياء فى حجمها الطبيعى.

وهناك أمر مهم أيضًا، وهو أنه كلما اتسعت دائرة العمل التعاونى قل الفساد، خاصة أن الحركة التعاونية تعيد إرساء ثقافة العمل الجماعى وتحافظ على الطبقة المتوسطة، وتدفع الإنسان إلى العمل الجاد وعدم التقصير فيه، وترفع وعيه بأهميته فى بناء المجتمع. ففى تقديرى أن آفة الحكومات السابقة تكمن فى أنها كانت تتحمل كل شىء، وهو ما كان يجب أن يكون. فالحكومات فى الأصل لها قضية أساسية تتمثل فى قيامها بقيادة حركة التنمية، أما إحداث هذه التنمية فهى مسئولية مجتمعية يتحملها أفراد المجتمع كافة.. وحتى نضع أيدينا على هذه الحقيقة، علينا أن ندرك أولًا أن الفارق بين القيادة وإحداث التنمية فرق شاسع جدًا.

وعلينا أن نضع فى الاعتبار أن تعرض الاقتصاد العالمى للانهيار أكثر من مرة، لم يكن من قبيل الصدفة بل هو أمر خطير يرجع فى الأساس إلى الاعتماد على آليات السوق التى يحكمها الربح والخسارة، كون هذه الطريقة ترسخ للفساد وتجعل الاحتكار والجشع يتغول، وهنا يتضح للجميع أن الحركة التعاونية ليست نوعًا من الرفاهة الاقتصادية، بل هى ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية، خاصة أن معقل الرأسمالية فى العالم وهى أمريكا أصبح ٥٦٪ من بعض قطاعاتها وكياناتها الاقتصادية تدار عن طريق النظام التعاونى.

وحينما نتناول المحور الثانى فى عناصر مكافحة الفساد، نجد أن التعليم أمر مهم جدًا فى الرقى بالمتعلم وكذلك الأمر بالنسبة للتدريب، وهذا بالطبع لأن التعليم والتدريب أمران مهمان فى إخراج كوادر تستطيع صياغة رؤية ونظريات علمية سليمة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، وبالتالى نجد هناك مواجهة حقيقية لمظاهر الفساد ومحاربته وضربه فى مقتل، بينما نجد آخر عنصر فى محاور القضاء على الفساد، هو الدين ورسالته وإحياؤه فى نفوس المواطنين. فالدين له قدرة على تغيير سلوكيات الناس، خاصة أن الأديان السماوية جاءت فى الأصل من أجل إسعاد الناس وتنظيم حياتهم بما يقربهم من الخالق، وبالتالى الالتزام بمكارم الأخلاق.

ولأن الشىء بالشىء يذكر، فإنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن أتناول موضوع الفساد دون الإشارة إلى أمر أراه فى غاية الأهمية، وهو التأكيد على أن مصر سباقة فى مجال مكافحة الفساد فى قارة إفريقيا، وذلك بإنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد، وذلك حرصًا من الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى فى محاربة الفساد ومواجهته بكل صورة، إلى جانب القيام بنشر قيم النزاهة والشفافية فى المجتمع.

وكيف لا يكون الأمر على هذا النحو ونحن أمام حقيقة مؤكدة تشير إلى أن أهم ما يميز أداء الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنها خرجت من حالة التقوقع داخل الذات التى فرضتها عليها ظروف السنوات الماضية بكل ما كان بها من تناقضات، فأصبحت تمارس دورها التاريخى وعادت بقوة إلى دوائرها العربية والإفريقية والشرق أوسطية. تلك الدوائر التى أراها فى حقيقة الأمر بمثابة دوائر استراتيجية فرضتها ظروف الموقع والحجم والثقل السياسى الذى تتمتع به مصر.

ولا شك أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية. فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة.

وإيمانًا من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وآثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب، فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقة لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته.

وبالفعل تم وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر، إيمانًا منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصًا عقب ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو لم تعد شأنًا داخليًا خالصًا، بل إن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية، حتى تكون أكثر فاعلية فى مكافحته. لذا فقد تضمن الدستور المصرى المعدل عام ٢٠١٤ فصلًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة ٢١٥ حتى المادة ٢٢١ أقرت بأن تتمتع الأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتمنح ضمانات واستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

كما تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

لذا، فإننا الآن أمام حقيقة مؤكدة، وهى أن مكافحة الفساد مسئولية الجميع خاصة أنها أصبحت تمثل قضية حياة بالنسبة لمجتمع ينهض فى جميع المجالات وعلى كل الأصعدة، وهو ما يدفعنى إلى القول بأن الفساد الأكبر يكمن فى الأيدى المرتعشة التى لا تتخذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، اعتقادًا منها بأن ذلك درء للشبهات والأخذ بالأحوط وعدم تحمل المسئولية.

وهذا فى رأيى أخطر ما يكون على حركة التنمية التى تشهدها الأمة الآن. وهنا يظهر بشكل لافت للنظر فساد المسئولين الذين يختارون الطريق السهل المتمثل فى الابتعاد عن تحمل المسئولية، خاصة فى المراكز القيادية التى تتعلق بالأمور الحياتية، على الرغم من أن العمل العام فى حقيقة الأمر مسئولية عظيمة أمام المجتمع وأمام الوطن، وقبل هذا وذاك مسئولية كبرى أمام الله سبحانه وتعالى. فهو الذى يمنح من يقوم بها على أكمل وجه الثواب الكبير والأجر العظيم.



