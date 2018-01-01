ارتفاع صادرات القمح الروسي إلى تركيا

أظهرت بيانات روسية نشرت اليوم ارتفاع صادرات روسيا من القمح إلى تركيا خلال العام المالي 2019- 2018 إلى مستوى قياسي مع نهاية موسم التصدير في الشهر الماضي.

وبحسب بيانات شركة الخدمات الاستشارية "سوف إيكون" فإن صادرات القمح الروسي إلى تركيا زادت بنسبة 11% خلال هذه الفترة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة الموجود مقرها في إسطنبول القول إن مشتريات تركيا من القمح زادت خلال الموسم الماضي، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على القمح التركي.

في الوقت نفسه، فإن تركيا ما زالت ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي في العالم حسب بيانات الشركة الاستشارية.

في المقابل تراجعت مشتريات مصر من القمح الروسي خلال الموسم الماضي.