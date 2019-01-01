برلماني: مؤتمرات الشباب تفتح آفاق التلاقي والحوار مع الدولة

أكد النائب سامى رمضان، أن عقد مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة له دلالات كثيرة واضحة، أبرزها اهتمام مصر بفتح آفاق التلاقي والحوار الدائم مع الشباب، كما أن القيادة السياسية تعطي اهتمامات كثيرة بالشباب وتعد لهم أدوات المعرفة والثقافة والتدريب ليكون منهم القادة الذي يسند إليهم المسؤولية في المستقبل.



وأضاف النائب سامى رمضان في تصريحات صحفية، أن تلك المؤتمرات ولقاءات الشباب بقياداته السياسية وما يدور من حوارات وسماع أفكار وآراء الشباب يخلق حالة من ترابط الشباب بوطنهم والحرص على السعي الدائم لرفعة هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته، لاسيما أن شباب مصر كان له دور بارز في ثورة 30 يونيو وكان عامل أساسي في الحفاظ على تماسك الوطن.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك وعي وحرص من الشباب على التواصل والمعرفة لما يدور حوله، موضحا أن الشباب هم طليعة المستقبل وعقد تلك المؤتمرات بتواصل دائم له مدلولات إيجابية في تنمية عقول الشباب وفتح آفاق المعرفة والثقافة والتعبير عن آرائهم مما يساعد على تربية شباب ليدرك مسؤولياته ويكون عنصر فاعل في المجتمع.