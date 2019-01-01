قافلة الأزهر والأوقاف اليوم في مدينة السلام بمشاركة الأئمة والوعاظ

توجهت القافلة الدعوية السادسة المشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف، لأداء خطبة الجمعة، الأسبوع الجاري إلى مدينة السلام بمحافظة القاهرة، حيث ضمت عشرة علماء من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تواجدوا في المساجد الكبرى بالمدينة.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عياد إن القافلة تحدثت حول موضوع: "النفع العام في ميزان الشرع الشريف"، وأثره في بناء الدول والأوطان، وضرورة أن يكون المرء فعالا في مجتمعه ووطنه الذي يعيش فيه.



أضاف عياد أن هذه القوافل التوعوية المشتركة بين الأزهر الشريف تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر وبالتعاون مع وزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر يسر وسماحة الإسلام، وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، وبث روح التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع المصرى.