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سياسي

نقيب المهندسين: صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 100 جنيه

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:12 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن النقابة طبقت قرار زيارة المعاشات بداية من معاش شهر يوليو الجاري حيث تم صرف المعاش بزيادة 100 جنيه.

وكان قرار الزيادة قد اتخذ بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة مارس الماضي حيث طرح ضاحي خيارين أمام أعضاء الجمعية العمومية إما زيادة المعاش أو زيادة دعم مشروع الرعاية الصحية وكان الخيار زيادة المعاش.

وأضاف "ضاحي"، أن مجلس النقابة الحالي يطمح لدعم كل الخدمات المقدمة للمهندسين برغم تسلمه صندوق المعاشات وبه عجز تجاوز 222 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، إن المستفيدين من زيادة المائة جنيه كافة أنواع المعاشات التى تصرف من النقابة وهم معاش فوق سن الستين عام وهو القطاع الرئيسى للمعاشات ومعاش تحت سن الستين ومعاش الأسر، لافتًا إلى أن إجمالي أعداد المعاشات التى تصرف من النقابة حوالي المائة وأربعون ألف معاش وهذا العدد يزداد شهريا.

وأضاف "شفيق" أن فرق الزيادة السنوية فى المعاشات نتيجة زيادة المائة جنية تكلف ميزانية صندوق المعاشات زيادة فى حدود مائة أربعة وسبعون مليون جنيه.
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