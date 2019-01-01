أمانات الأحزاب تبدأ في اختيار مرشحيها لانتخابات الشيوخ

تبدأ عدد من أمانات الأحزاب السياسية في استغلال الفترة المقبلة لاختيار مرشحيها لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ بعد إرجاء مجلس النواب إقرار القانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر إلى بداية دور الانعقاد الأخير والمزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل.



ويقول الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن اللجان العامة بحزب الوفد بدأت بالفعل في تنفيذ تكليفات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب بتقديم مرشحيها بانتخابات مجلس الشيوخ وفقًا لثلاثة شروط أولها حسن السمعة وثانيها الشعبية والجماهيرية، وثالثها القدرة المالية على تغطية نفقات الانتخابات، لافتا إلى أن حزب الوفد لديه بالفعل كوادر وفدية جاهزة لخوض المعترك الانتخابي في أي توقيت.



وأضاف الهضيبي لـ"الدستور"، أن عودة الغرفة الثانية لمجلس النواب ستعمل على ضبط الأداء التشريعي فهو سيقوم بصناعة القوانين بحيث تصل إلى مجلس النواب بدون عوار دستوري أو تناقض يرهق المشرعين، وهو الأمر الذي يجعل القانون يشترط أن يكون الحد الأدنى لسن المرشح 35 مع ضرورة حصوله على مؤهل علمي عالي المستوى، لافتًا أن حزب الوفد سيقوم بتشكيل لجنة انتخابية تضم ٧ شخصيات خلال الأيام القليلة المقبلة، منوهًا أن الحزب لا يمانع من خوض الانتخابات داخل قائمة وطنية بعد العرض علي الهيئة العليا للحزب.



أما حزب حماة الوطن، أكد اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن أمانات الحزب بدأت بالفعل الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، وذلك بإعداد استراتيجية واضحة لتدريب وتأهيل كوادر الحزب.



وأضاف "الغباشي" لـ"الدستور"، أن الحزب وضع عدة شروط لاختيار المرشحين هما حسن السمعة والنزاهة والقدرة على التواصل الشعبي والجماهيري على جميع المستويات اعتبارًا من الوحدة الحزبية وصولا للأمانة المحافظة.



وأوضح أن عمل الحزب هو إعداد الكوادر المؤهلة والواعية لخوض الاستحقاقات الانتخابية والحزب، لافتا إلى أن الحزب لديه خطة وبرنامج لتأهيل وتدريب الكوادر علميا بما يتماشى مع المكان المرشح له سياسيًا خلال الفترة المقبلة.