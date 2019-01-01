عودة 485 مصريا من ليبيا وعبور 261 شاحنة عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 485 مصريا بينهم 371 سافروا بصورة شرعية و114 بصورة غير شرعية، وعبور 261 شاحنة في الاتجاهين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية أمن مطروح في بيان اليوم الجمعة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1449 شخصا عبر المنفذ منهم 233 مصريًا و1216 ليبيًا.

وأوضح البيان أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 103 شاحنات محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 158 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.